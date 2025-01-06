Как сейчас живет и чем занимается Андриано Челентано - человек-легенда итальянской музыки
Адриано Челентано - одна из самых ярких звезд итальянской культуры, который внес значительный вклад не только в музыку, но и в кино. Сегодня артист отмечает 87 лет, и несмотря на свой почтенный возраст, продолжает оставаться активным и вдохновляет поклонников своим творчеством.
Как сейчас живет знаменитость - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Челентано, который родился в многодетной семье, вынужден был начать работать еще с пятого класса, а уже в 12 лет покинул школу, чтобы перейти на постоянную работу. Несмотря на занятость, юноша всегда находил время для своего любимого хобби - пародий.
Именно благодаря этому увлечению он заработал свои первые серьезные деньги: фотография юного Челентано в образе Джерри Льюиса принесла ему главный приз в размере 100 000 лир.
Челентано дебютировал на сцене в 1955 году и быстро получил признание публики. Уже через пять лет он открыл собственную школу звукозаписи.
Андриано Челентано (фото: Кинориум)
Адриано получил большую популярность и в кино: фильмы "Блеф" и "Укрощение строптивой" стали настоящими шедеврами кинематографа. Актерскую карьеру он завершил в начале 2000-х, однако музыкальная деятельность продолжается до сих пор, причем он активно и успешно работает в этой сфере.
Андриано Челентано (фото: Кинориум)
С 2008 года Челентано выпускает серию альбомов, которые получают высокую оценку мировых критиков.
Возраст 87-летнего секс-символа, кажется, не влияет на его активность. В 2019 году он представил новый проект - стал режиссером, продюсером и сценаристом мультсериала Adrian, над которым вместе с командой художников работал в течение десяти лет.
Андриано Челентано (фото: Getty Images)
Последние годы Челентано все больше времени проводит на своей вилле стоимостью 27 миллионов долларов. В особняке на озере Комо он живет с женой - несмотря на сценический образ, их брак с Клаудией Мори длится уже 60 лет.
Адриано Челентано с женой (фото: Википедия)
Артист пока не планирует уходить на покой. Музыка остается его главным приоритетом, хотя в свои 87 он уже не выступает на сцене, зато активно работает в музыкальной студии.
Андриано Челентано (фото: Getty Images)
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При написании материала использовались следующие источники: Википедия, Daily Mail.