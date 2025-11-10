Як сьогодні виглядає і живе Ольга Герасим'юк - ведуча культового шоу "Без табу?"

Вона була однією з найвідоміших телеведучих країни, її шоу "Без табу" дивилися мільйони, а герої програми плакали просто в ефірі. Та згодом Ольга Герасим’юк раптово зникла з екранів.

Чим сьогодні живе легендарна журналістка - далі у матеріалі на РБК-Україна .

Від журналістики до телевізійної слави

Ольга Герасим’юк народилася у 1958 році на Полтавщині. Вона закінчила факультет журналістики Київського державного університету імені Шевченка.

Перші 17 років професійного життя присвятила роботі в друкованих медіа - починала в газеті "Комсомолець Полтавщини" як кореспондентка, згодом стала редакторкою журналу "Людина і світ" та інформаційного агентства УНІАН.

За час журналістської кар’єри стажувалася у провідних міжнародних ЗМІ - US News & World Report і Gannett News Service, а також працювала позаштатною кореспонденткою BBC.

Ольга Герасим'юк (фото: facebook.com/pyryatyn)

Крім того, вона здобула магістерський ступінь у Дипломатичній академії України за спеціальністю "зовнішня політика".

На телебаченні Герасим’юк дебютувала у 1995 році на каналі "Нова мова" в програмі "Післямова". Згодом з’явилася в інших проєктах - "Проти ночі", "Особливий погляд", "Версії Ольги Герасим’юк", але справжнє визнання принесло їй шоу "Без табу".

"Без табу" - феномен українського телебачення

Програма "Без табу" стала однією з найрейтинговіших в історії українського ТБ. У ній підіймади гострі соціальні теми та показували реальні історії людей, які прагнули змін.

"Уже минув той час, коли мене називали всеукраїнською плакальницею", - нещодавно зізналася ведуча.

Вона наголосила, що ніколи не намагалася свідомо довести героїв до сліз.

Ольга Герасим'юк (фото: facebook.com/pyryatyn)

"Це був якийсь такий осередок відстоювання своєї гідності. І в нас не було наміру зробити так, щоб людина плакала", - ділилася Ольга.

Герасим’юк також зазначала, що програма не мала прописаного сценарію, а назва, яка згодом стала впізнаваним брендом, спочатку їй не подобалася.

Від телебачення - до політики

Після "Без табу" Герасим’юк працювала над програмами "Хочу і буду" та "Іду на ви", а також обіймала посаду генеральної продюсерки телеканалу "1+1".

У період Помаранчевої революції вона активно підтримувала Віктора Ющенка, називаючи його "справжнім українським президентом".

Після перемоги Ющенка Ольга спробувала себе у політиці - у 2006 році стала народною депутаткою від блоку "Наша Україна".

Ольга Герасим'юк (фото: facebook.com/pyryatyn)

У Верховній Раді вона працювала у Комітеті з питань свободи слова та інформації, а також очолювала підкомітет із питань співпраці з НАТО.

Згодом вона брала участь у виборах до парламенту від партії "УДАР" Віталія Кличка, однак тоді не пройшла.

Після цього повернулася до телебачення - вела авторський проєкт "Подорожні" на каналі "Перший", де знайомила глядачів з історіями цікавих людей.

Сьогоднішня діяльність

Протягом шести років Ольга Герасим’юк обіймала посаду першої заступниці голови Нацради з питань телебачення і радіомовлення, а у 2020 році стала головою цього державного органу.

Також вона очолює Національний комітет ЮНЕСКО "Інформація для всіх".

У березні 2024 року в соцмережах поширили фейкове відео про смерть телеведучої, створене за допомогою штучного інтелекту. Герасим’юк спростувала ці чутки, наголосивши, що з нею все гаразд.

На своїй сторінці у Facebook вона активно ділиться думками про війну, злочини Росії та важливі історичні події.

Ольга Герасим'юк (скріншот)

Також Нацрада під її керівництвом розпочала співпрацю з організацією Veteran Hub - спільно вони проводять навчання для журналістів і громадськості про коректну комунікацію щодо військових.

Крім цього, Ольга керує культурно-освітнім проєктом "Школи Лохвицького земства", мета якого - відновлення історичних шкільних будівель на Полтавщині за проєктами архітектора Опанаса Сластіона.

Ольга Герасим'юк (фото: facebook.com/pyryatyn)