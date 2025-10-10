Исландия - Украина: ключевой матч отбора ЧМ-2026, который для нас может все изменить

Сегодня, 10 октября, сборная Украины проведет важнейший матч квалификации чемпионата мира-2026 против Исландии. Поединок в Рейкьявике может стать решающим в борьбе команды Сергея Реброва за выход в плей-офф отбора.
Где и когда смотреть матч сборной Украины - подскажет РБК-Украина.
Подопечные Сергея Реброва продолжают борьбу за выход на мировое первенство, которое пройдет в Канаде, США и Мексике. После двух стартовых туров Украина имеет лишь одно очко - ничья 1:1 с Азербайджаном и поражение 0:2 от Франции.
Зато Исландия получила три очка, разгромив азербайджанцев 5:0, но уступила французам 1:2.
Сборная Украины не сможет рассчитывать на нескольких ключевых игроков. Из-за травм матч пропустят Виктор Цыганков, Александр Зинченко, Александр Зубков, а также Александр Тымчик. Кроме того, в поединке не сыграет Егор Ярмолюк.
В составе Исландии серьезных потерь нет.
Главный тренер Исландии Арнар Гуннлаугссон отметил силу игры соперника.
"У сборной Украины много талантливых игроков, которые выступают на самом высоком уровне. Мы уважаем эту команду и попробуем воспользоваться ее текущей формой", - добавил Гуннлаугссон.
Наставник украинцев Сергей Ребров отметил важность настроя команды.
"Нужно показать более агрессивную игру, чем в матче с Азербайджаном. Ребята хотят реабилитироваться, и я верю, что завтра мы увидим совсем другую сборную Украины", - подчеркнул тренер.
Исландия: Олаффсон, Паллсон, Игнассон, Гретарссон, Эллертссон, Тордарссон, Йоханессон, Гудмундссон, Харальдссон, Торстйссон, Гудйонссон.
Украина: Трубин, Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Калюжный, Судаков, Шапаренко, Волошин, Ванат, Гуцуляк.
Матч Исландия - Украина состоится в четверг, 10 октября, в столице Исландии Рейкьявике на стадионе "Лейгардальсведлюр". Начало игры в 21:45 по киевскому времени. Судить игру будет бригада арбитров из Германии во главе со Свеном Яблонски.
Прямую трансляцию покажет платформа Megogo, а также телеканал Megogo Спорт в сети T2 и в пакетах крупнейших кабельных операторов Украины.
История противостояния Украины и Исландии насчитывает пять матчей, и все матчи были официальными. Предыдущее противостояние состоялось в финале плейоф квалификации на Евро-2024. Тогда наша команда победила 2:1 благодаря голам Виктора Цыганкова и Михаила Мудрика.
