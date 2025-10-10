Ісландія - Україна: ключовий матч відбору ЧС-2026, який для нас може все змінити

Сьогодні, 10 жовтня, збірна України проведе надважливий матч кваліфікації чемпіонату світу-2026 проти Ісландії. Поєдинок у Рейк’явіку може стати вирішальним у боротьбі команди Сергія Реброва за вихід до плейоф відбору.
Де і коли дивитися матч збірної України - підкаже РБК-Україна.
Підопічні Сергія Реброва продовжують боротьбу за вихід на світову першість, яка пройде в Канаді, США та Мексиці. Після двох стартових турів Україна має лише одне очко - нічия 1:1 з Азербайджаном і поразка 0:2 від Франції.
Натомість Ісландія здобула три очки, розгромивши азербайджанців 5:0, але поступилася французам 1:2.
Збірна України не зможе розраховувати на кількох ключових гравців. Через травми матч пропустять Віктор Циганков, Олександр Зінченко, Олександр Зубков, а також Олександр Тимчик. Крім того, у поєдинку не зіграє Єгор Ярмолюк.
У складі Ісландії серйозних втрат немає.
Головний тренер Ісландії Арнар Гуннлаугссон відзначив силу гри суперника.
"У збірної України багато талановитих гравців, які виступають на найвищому рівні. Ми поважаємо цю команду і спробуємо скористатися її поточною формою", - додав Гуннлаугссон.
Наставник українців Сергій Ребров наголосив на важливості настрою команди.
"Потрібно показати більш агресивну гру, ніж у матчі з Азербайджаном. Хлопці хочуть реабілітуватися, і я вірю, що завтра ми побачимо зовсім іншу збірну України", - наголосив тренер.
Ісландія: Олаффсон, Паллсон, Ігнассон, Гретарссон, Еллертссон, Тордарссон, Йоханессон, Гудмундссон, Харальдссон, Торстйссон, Гудйонссон.
Україна: Трубін, Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Калюжний, Судаков, Шапаренко, Волошин, Ванат, Гуцуляк.
Матч Ісландія - Україна відбудеться у четвер, 10 жовтня, у столиці Ісландії Рейк’явіку на стадіоні "Лейгардальсведлюр". Початок гри о 21:45 за київським часом. Судитиме гру бригада арбітрів із Німеччини на чолі зі Свеном Яблонскі.
Пряму трансляцію покаже платформа Megogo, а також телеканал Megogo Спорт у мережі T2 та у пакетах найбільших кабельних операторів України.
Історія протистояння України та Ісландії налічує п’ять матчів, і всі матчі були офіційними. Попереднє протистояння відбулося у фіналі плейоф кваліфікації на Євро-2024. Тоді наша команда перемогла 2:1 завдяки голам Віктора Циганкова та Михайла Мудрика.
