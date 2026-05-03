ua en ru
Вс, 03 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Инна Белень пожаловалась на сложности после рождения дочери: "Наивная дурочка"

18:17 03.05.2026 Вс
2 мин
Победительница "Холостяка" впервые поделилась реальностью первых дней после родов
aimg Иванна Пашкевич
Инна Белень пожаловалась на сложности после рождения дочери: "Наивная дурочка" Инна Белень (фото: instagram.com/innka_belen)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Победительница "Холостяк-13" Инна Белень откровенно рассказала о первых сложностях после рождения дочери.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram блогерши.

Больше интересного: Победительница "Холостяка" Белень показала новорожденную дочь: на кого она похожа

Белень призналась, что роды были непростыми, а после выписки домой ситуация не стала легче.

По ее словам, дочери не хватало молока, к тому же малышку мучили колики.

"За двое суток мы поспали очень мало. Ребенок голодный, плюс колики. Где-то я читала, что с младенцами просто - они спят по 20 часов в сутки и едят. Наивная дурочка", - написала победительница "Холостяка".

Инна Белень пожаловалась на сложности после рождения дочери: &quot;Наивная дурочка&quot;Инна Белень пожаловалась на проблемы после родов (фото: instagram.com/innka_belen)

Инна также рассказала, что девочка родилась с повышенным уровнем билирубина, поэтому сейчас нуждается в особом внимании.

Блогерша пытается наладить грудное вскармливание, однако признает, что попытка полностью обойтись без смеси дома оказалась ошибкой.

"Ребенок родился немного зеленым (высокий уровень билирубина, зеленые воды, мы лежали в лампе). Ей нужно каждые 3 часа есть, чтобы восстановиться, а у меня еще нет достаточно молока. Мы пытались обойтись без смеси дома, и это была большая ошибка!", - призналась Белень.

Инна Белень пожаловалась на сложности после рождения дочери: &quot;Наивная дурочка&quot;Инна Белень пожаловалась на проблемы после родов (фото: instagram.com/innka_belen)

Несмотря на истощение и трудности первых дней, бизнесвумен радуется новому этапу жизни.

Напомним, Инна Белень замужем за бывшим одноклассником Иваном. В конце 2025 года пара обручилась и сообщила о беременности.

Впоследствии влюбленные устроили гендерпати, на котором узнали, что ждут девочку.

В феврале 2026 года Инна и Иван официально стали супругами, после чего блогерша взяла фамилию мужа.

На восьмом месяце беременности Белень попала в больницу с пневмонией, однако медикам удалось быстро стабилизировать ее состояние.

Несмотря на опасения относительно преждевременных родов, дочь родилась на 41-й неделе беременности - 28 апреля.

Еще больше интересного:

Инна Белень призналась, почему боялась рождения дочери

Белень раскрыла подробности первой беременности

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Холостяк Звёзды Рождение ребенка
Новости
Вчерашняя атака на Киевскую область была нетипичной: "Флеш" показал, какие дроны запускала РФ
Вчерашняя атака на Киевскую область была нетипичной: "Флеш" показал, какие дроны запускала РФ
Аналитика
"Ни одна задача не стоит бессмысленной потери людей": военные 1 ОШП о дронах и цене победы
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Ни одна задача не стоит бессмысленной потери людей": военные 1 ОШП о дронах и цене победы