Инна Белень пожаловалась на сложности после рождения дочери: "Наивная дурочка"

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram блогерши.

Белень призналась, что роды были непростыми, а после выписки домой ситуация не стала легче.

По ее словам, дочери не хватало молока, к тому же малышку мучили колики.

"За двое суток мы поспали очень мало. Ребенок голодный, плюс колики. Где-то я читала, что с младенцами просто - они спят по 20 часов в сутки и едят. Наивная дурочка", - написала победительница "Холостяка".

Инна Белень пожаловалась на проблемы после родов (фото: instagram.com/innka_belen)

Инна также рассказала, что девочка родилась с повышенным уровнем билирубина, поэтому сейчас нуждается в особом внимании.

Блогерша пытается наладить грудное вскармливание, однако признает, что попытка полностью обойтись без смеси дома оказалась ошибкой.

"Ребенок родился немного зеленым (высокий уровень билирубина, зеленые воды, мы лежали в лампе). Ей нужно каждые 3 часа есть, чтобы восстановиться, а у меня еще нет достаточно молока. Мы пытались обойтись без смеси дома, и это была большая ошибка!", - призналась Белень.

Несмотря на истощение и трудности первых дней, бизнесвумен радуется новому этапу жизни.

Напомним, Инна Белень замужем за бывшим одноклассником Иваном. В конце 2025 года пара обручилась и сообщила о беременности.

Впоследствии влюбленные устроили гендерпати, на котором узнали, что ждут девочку.

В феврале 2026 года Инна и Иван официально стали супругами, после чего блогерша взяла фамилию мужа.

На восьмом месяце беременности Белень попала в больницу с пневмонией, однако медикам удалось быстро стабилизировать ее состояние.

Несмотря на опасения относительно преждевременных родов, дочь родилась на 41-й неделе беременности - 28 апреля.