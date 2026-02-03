"Наконец-то муж и жена". Беременная Инна Белень вышла замуж (фото)

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram волонтерши.

Блогерша опубликовала несколько кадров, на которых видно кольца супругов и свидетельство об официальной регистрации брака.

"03.02.2026. Наш день, наша дата, официальное начало нашей семьи. Наконец-то муж и жена", - написала она.

Инна Белень вышла замуж (фото: instagram.com/innka_belen)

Что известно об Инне Белень

Инне Белень 29 лет. Она родилась и выросла в Харькове, по образованию - переводчица с немецкого языка.

Работать начала еще в юном возрасте, впоследствии долгое время жила за границей. Там она училась, в частности в Германии, руководила рестораном и занималась инвестиционной деятельностью.

За пределами Украины Белень уже состояла в официальном браке. Эти отношения длились около четырех лет, однако завершились разводом из-за постоянной занятости Инны работой и финансовых разногласий - блогер фактически содержала мужа, который был моложе ее на четыре года.

Инна Белень (фото: instagram.com/innka_belen)

После начала полномасштабного вторжения Инна вернулась в Украину и активно включилась в волонтерство.

Она регулярно сдает кровь и призывает других становиться донорами.

После участия в проекте "Холостяк" Белень некоторое время находилась в отношениях с Александром Тереном.

В феврале 2025 года пара объявила о разрыве после публичных споров в соцсетях.

В начале мая Инна впервые показала фото с новым возлюбленным. Ее избранником стал мужчина, с которым она училась в одной школе.

Инна Белень с мужем (фото: instagram.com/innka_belen)

О своей беременности Белень рассказала во время постшоу 14 сезона "Холостяка".

Тогда она появилась с заметно округлившимся животиком и призналась, что первенец должен появиться на свет уже в апреле.