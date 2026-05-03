Інна Бєлєнь поскаржилася на складнощі після народження доньки: "Наївна дурочка"

Переможниця "Холостяк-13" Інна Бєлєнь відверто розповіла про перші складнощі після народження доньки .

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram блогерки.

Бєлєнь зізналася, що пологи були непростими, а після виписки додому ситуація не стала легшою.

За її словами, донечці бракувало молока, до того ж маля мучили кольки.

"За дві доби ми поспали дуже мало. Дитина голодна, плюс коліки. Десь я читала, що з немовлятами просто - вони сплять по 20 годин на добу і їдять. Наївна дурочка", - написала переможниця "Холостяка".

Інна Бєлєнь поскаржилася на проблеми після пологів

Інна також розповіла, що дівчинка народилася з підвищеним рівнем білірубіну, тому зараз потребує особливої уваги.

Блогерка намагається налагодити грудне вигодовування, однак визнає, що спроба повністю обійтися без суміші вдома виявилася помилкою.

"Дитина народилася трохи зеленою (високий рівень білірубіну, зелені води, ми лежали в лампі). Їй потрібно кожні 3 години їсти, щоб відновитися, а у мене ще немає достатньо молока. Ми намагалися обійтися без суміші вдома, і це була велика помилка!", - зізналася Бєлєнь.

Попри виснаження й труднощі перших днів, бізнесвумен радіє новому етапу життя.

Нагадаємо, Інна Бєлєнь одружена з колишнім однокласником Іваном. Наприкінці 2025 року пара заручилася та повідомила про вагітність.

Згодом закохані влаштували гендерпаті, на якому дізналися, що чекають на дівчинку.

У лютому 2026 року Інна та Іван офіційно стали подружжям, після чого блогерка взяла прізвище чоловіка.

На восьмому місяці вагітності Бєлєнь потрапила до лікарні з пневмонією, однак медикам вдалося швидко стабілізувати її стан.

Попри побоювання щодо передчасних пологів, донька народилася на 41-му тижні вагітності - 28 квітня.