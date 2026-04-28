Инна Белень впервые стала мамой: нежное видео с младенцем

Победительница "Холостяка-13" Инна Белень родила дочь. Она порадовала сеть первыми трогательными видео и фото с малышкой.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram блогера.

Инна Белень родила: что известно

Звезда "Холостяка" порадовала новостью о пополнении в семье 28 апреля. Именно в этот день она и ее муж поздравили дочь.

Новоиспеченная мама опубликовала видео с новорожденной, сделанные прямо в роддоме. В подписи она обратилась к малышам.

"Спасибо, что сделала нас мамой и папой", - написала блогерша.

В ролике можно увидеть, как Инна и ее муж Иван готовятся к появлению маленькой на свет. Судя по кадрам, любимый поддерживал блогершу, пока она рожала.



Пока что Белень не раскрыла, как назвала дочь. Лишь показала фото с датой ее рождения. До родов она говорила, что девочка у них небольшая - 49 см, а весит 3543 г.

Инна Белень с дочкой (фото: instagram.com/innka_belen)

Ранее намекнула подписчикам, что отправляется в роддом. Она опубликовала нежное видео, на котором они с мужем обнимаются перед важным событием.

"Если вы это видите, то мы уже едем за нашим счастьем. Скоро в этих объятиях будет +1", - писала она.



Что известно о беременности Инны Белень

О своей беременности она рассказала на постшоу 14 сезона шоу "Холостяк". Тогда она появилась с заметно округлившимся животиком и любимым, которого знает еще со школы.

Пара официально поженилась в феврале этого года. О поле ребенка блогерша рассказала 27 января, показав ролик с гендерпати.

Известно, что завершение беременности было для Инны непростым. Роды не начинались, а 28 апреля должна была наступить 41-я неделя. Кроме того, врачи обнаружили двойное обвитие пуповиной у ребенка. Врачи планировали стимулировать процесс.

"Я максимально за естественный процесс, но когда это не противоречит здравому смыслу, потому что главное - это здоровье малыша и мамы", - говорила Инна.

Судя по первым кадрамт и мама, и ребенок чувствуют себя хорошо.