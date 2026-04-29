Победительница "Холостяка" Белень показала новорожденную дочь: на кого она похожа

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

Инна Белень показала первые фото дочери

Звезда "Холостяка" утром вышла в Stories к подписчикам и показала фото с малышкой.

"Родила такую сладкую булочку", - отметила она.

Инна Белень родила дочь (скриншот)

Лицо ребенка Белень пока не показала, однако рассказала, что он очень похож на своего папу - мужа Инны.

"Она - копия Вани. Губы, нос, глаза, лицо. Даже группа крови - и то его. А я настолько его люблю, что только рада", - написала блогерша.

Инна Белень рассказала, на кого похожа дочь (скриншот)

Также звезда "Холостяка" рассказала о своем состоянии после родов. К сожалению, у нее поднялась температура, однако ей помогает муж, который все время рядом.

"Ваня с нами все время. У меня была температура, и после родов он был с манюней: я просто проваливалась в сон. Я плохо помню половину всего именно после родов. Я дала организму время прийти в себя, а Ваня адаптировал малыша к первому времени извне. Такой себе негласный тандем получился", - отметила она.

Белень рассказала о своем состоянии после родов (скриншот)

Что известно о личной жизни Инны Белень

Инна Белень - 30-летняя уроженка Харькова, по специальности переводчица немецкого языка. Она работала и жила за границей, занималась ресторанным бизнесом и инвестициями, а также участвовала в реалити-шоу "Холостяк" с ветераном войны Александром Будько "Тереном", где стала победительницей.

В 2025 году она начала новые отношения с бывшим одноклассником Иваном.

В конце 2025 года пара обручилась и объявила о беременности Инны. Они также сделали вечеринку гендерпати, на которой стало известно, что родится девочка.

В феврале 2026-го они расписались, Инна взяла фамилию мужа.

На 8 месяце беременности блогерша попала в больницу с пневмонией, однако врачи быстро стабилизировали ее состояние.

Несмотря на опасения, что ребенок может родиться преждевременно, роды у Инны не начинались до 41-й недели беременности. 28 апреля она родила дочь.

Инна Белень с мужем (фото: instagram.com/innka_belen)