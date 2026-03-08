Часы Яновича за 25 тысяч разнесли в сети: но не все так просто

Какие часы носит Женя Янович

Дискуссия началась после сообщения на аккаунте о часах. Автор обратил внимание, что Янович "сменил свой" Rolex Datejust на модель украинского бренда KLEYNOD.

Речь идет об аксессуаре из коллекции "Украинская сила", модель KT-810.TR. Его стоимость составляет примерно 24 800 гривен. К слову, ранее у Жени замечали другие часы за 25 тысяч, но не гривен, а евро.

Автор сообщения отнесся к такому выбору критически.

"Внутри самый дешевый кварц за $12 (главное, что швейцарский, чтобы на циферблате написать), водозащита 100 м. (хотелось больше), но из хорошего - есть тритиевые трубки и сапфировое стекло (хоть за это спасибо). Но денег своих не стоит", - отметил он.

Что пишут комментаторы

После публикации под сообщением появились десятки комментариев. Часть пользователей согласилась с критикой и заявила, что за такую сумму ожидала бы другой уровень механизма или дизайна.

Некоторые также писали, что считают соотношение цены и характеристик сомнительным. В то же время нашлись и те, кто встал на защиту украинского бренда и отметил, что сам факт поддержки нашего производителя является важным. Юзеры пишут:

"Если нравится, то почему нет? Ну то есть не все в мире должно стоить своих денег. Кроме того, что свое надо поддерживать. Даже если оно не всегда классное"

"Вообще не понимаю оценок продукта, который не держали в руках. Приходите в шоурум, берите в руки и потом можете о чем угодно говорить"

"А почему Вы не говорите, что для военных действуют специальные цены?"

"За такие деньги полно реальных "швейцарцев" и "японцев".

Что ответил бренд

На волну обсуждений отреагировал и сам бренд KLEYNOD. В компании объяснили, что модель, которую носит Янович, относится к тактической коллекции. И еще был раскрыт важный нюанс.

По словам представителей бренда, эти часы разрабатывались специально для военных и тестировались вместе с ними.

"Мы разрабатывали наши тактические часы для военных, испытывали их военные, и пользуются ими наши военные на передовой, постоянно предоставляя нам обратную связь для улучшения этой коллекции. Также хотели бы отметить, что с каждой продажи мы передаем 20% в фонд "Повернись Живим!". Мы очень благодарны Евгению за поддержку украинского производителя и за поддержку военных!" - говорилось в ответе KLEYNOD.