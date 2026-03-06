"Так не должно быть". Актриса Грешнова ошеломила признанием о самом большом доходе

Украинская актриса Любава Грешнова поделилась, как сейчас складывается ее профессиональная жизнь и заработки. Она откровенно призналась, что именно приносит наибольший доход во время войны.

Об этом звезда кино и театра рассказала в интервью РБК-Украина .

Что сказала Грешнова об актерстве и заработках

Кино и театр для нее остаются важнейшими частями профессиональной жизни, хотя они очень отличаются между собой.

"Это совершенно разные миры. Максимально разные, где отличие имеет буквально все: энергия, процесс, темп, контакт со зрителем", - пояснила Любава.

"При этом я не представляю одно без другого и равнозначно люблю и кино, и театр. Это просто две разные вселенные, и каждая из них по-своему прекрасна", - добавила она.

Грешнова о заработках во время войны (фото: пресс-служба)

Источники наибольшего дохода

Когда же речь идет о финансовой стороне популярности, то здесь актерство уступает другим возможностям.

Грешнова честно призналась, что сейчас наибольший доход ей приносит активность в соцсетях.

"Честно скажу, самый большой доход сегодня приносит Instagram и рекламные контракты с крупными брендами. И мне кажется, что так не должно быть", - сказала она.

Актриса объяснила, что такие реалии сложились из-за войны и сложной ситуации в индустрии.

"С учетом войны и нынешних обстоятельств, думаю, что сейчас у меня, как и у большинства актеров, ситуация именно такая", - отметила она.

Грешнова предположила, что сейчас многие ее коллеги оказались в подобном положении, когда социальные сети и сотрудничество с брендами становятся основным источником дохода.

Грешнова о самом большом источнике своего дохода (фото: преслужба)

