ua en ru
Пт, 06 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

"Так не должно быть". Актриса Грешнова ошеломила признанием о самом большом доходе

15:57 06.03.2026 Пт
2 мин
Больше всего средств актрисе приносит вовсе не работа в кино или театре.
aimg Сюзанна Аль Мариди
"Так не должно быть". Актриса Грешнова ошеломила признанием о самом большом доходе Любава Грешнова (фото: пресс-служба)

Украинская актриса Любава Грешнова поделилась, как сейчас складывается ее профессиональная жизнь и заработки. Она откровенно призналась, что именно приносит наибольший доход во время войны.

Об этом звезда кино и театра рассказала в интервью РБК-Украина.

Больше интересного: Рудинский назвал сериал, который принес ему рекордный гонорар

Что сказала Грешнова об актерстве и заработках

Кино и театр для нее остаются важнейшими частями профессиональной жизни, хотя они очень отличаются между собой.

"Это совершенно разные миры. Максимально разные, где отличие имеет буквально все: энергия, процесс, темп, контакт со зрителем", - пояснила Любава.

"При этом я не представляю одно без другого и равнозначно люблю и кино, и театр. Это просто две разные вселенные, и каждая из них по-своему прекрасна", - добавила она.

&quot;Так не должно быть&quot;. Актриса Грешнова ошеломила признанием о самом большом доходеГрешнова о заработках во время войны (фото: пресс-служба)

Источники наибольшего дохода

Когда же речь идет о финансовой стороне популярности, то здесь актерство уступает другим возможностям.

Грешнова честно призналась, что сейчас наибольший доход ей приносит активность в соцсетях.

"Честно скажу, самый большой доход сегодня приносит Instagram и рекламные контракты с крупными брендами. И мне кажется, что так не должно быть", - сказала она.

Актриса объяснила, что такие реалии сложились из-за войны и сложной ситуации в индустрии.

"С учетом войны и нынешних обстоятельств, думаю, что сейчас у меня, как и у большинства актеров, ситуация именно такая", - отметила она.

Грешнова предположила, что сейчас многие ее коллеги оказались в подобном положении, когда социальные сети и сотрудничество с брендами становятся основным источником дохода.

&quot;Так не должно быть&quot;. Актриса Грешнова ошеломила признанием о самом большом доходеГрешнова о самом большом источнике своего дохода (фото: преслужба)

Напомним, ранее признанием о заработках во время войны удивила певица KOLA, которая вкладывает свои доходы вовсе не в квартиры или машины.

Еще больше интересного:

Какие гонорары получает Наталка Денисенко

Сколько зарабатывает актер Павел Текучев в театре.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Новости шоу-бизнеса Актеры Звезды шоу-бизнеса Звёзды
Новости
Скандал с Венгрией: зачем Орбану захват инкассаторов и будет ли дефицит валюты в Украине
Скандал с Венгрией: зачем Орбану захват инкассаторов и будет ли дефицит валюты в Украине
Аналитика
Доллар идет на рекорд, бензин взлетел в цене: как война на Ближнем Востоке влияет на цены в Украине
Юрий Дощатов, Дмитрий Сидоров Доллар идет на рекорд, бензин взлетел в цене: как война на Ближнем Востоке влияет на цены в Украине