Годинник Яновича за 25 тисяч рознесли в мережі: але не все так просто

Який годинник носить Женя Янович

Дискусія почалася після допису на акаунті про годинники. Автор звернув увагу, що Янович "змінив свій" Rolex Datejust на модель українського бренду KLEYNOD.

Йдеться про аксесуар з колекції "Українська сила", модель KT-810.TR. Його вартість становить приблизно 24 800 гривень. До слова, раніше у Жені помічали інший годинник за 25 тисяч, але не гривень, а євро.

Автор допису поставився до такого вибору критично.

"Всередині найдешевший кварц за $12 (головне, що швейцарський, щоб на циферблаті написати), водозахист 100 м. (хотілось більше), але з гарного - є тритієві трубки і сапфірове скло (хоч за це спасибі). Але грошей своїх не вартий", - зауважив він.

Що пишуть коментатори

Після публікації під дописом з’явилися десятки коментарів. Частина користувачів погодилася з критикою і заявила, що за таку суму очікувала б інший рівень механізму або дизайну.

Дехто також писав, що вважає співвідношення ціни та характеристик сумнівним. Водночас знайшлися й ті, хто став на захист українського бренду і наголосив, що сам факт підтримки нашого виробника є важливим. Юзери пишуть:

"Якщо подобається, то чому ні? Ну тобто не все у світі повинно вартувати своїх грошей. Окрім того, що своє треба підтримувати. Навіть якщо воно не завжди класне"

"Взагалі не розумію оцінок продукту, який не тримали в руках. Приходьте в шоурум, беріть в руки та потім можете про що завгодно говорити"

"А чому Ви не говорите, що для військових діють спеціальні ціни?"

"За такі гроші повно реальних "швейцарців" та "японців".

Що відповів бренд

На хвилю обговорень відреагував і сам бренд KLEYNOD. У компанії пояснили, що модель, яку носить Янович, належить до тактичної колекції. І ще було розкрито важливий нюанс.

За словами представників бренду, ці годинники розроблялися спеціально для військових і тестувалися разом із ними.

"Ми розробляли наші тактичні годинники для військових, випробовували їх військові, та користуються ним наші військові на передовій, постійно надаючи нам зворотний зв'язок для покращення цієї колекції. Також хотіли б зазначити, що з кожного продажу ми передаємо 20% у фонд "Повернись Живим!". Ми дуже вдячні Євгену за підтримку українського виробника і за підтримку військових!" - йшлося у відповіді KLEYNOD.