Женя Янович "засветил" элитный аксессуар: его стоимость впечатляет (фото)

У известного украинского актера и ведущего Жени Яновича во время одного из стримов блогера и волонтера Миши Лебиги заметили на руках часы элитного бренда Rolex.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал Harley Quinn .

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Так, в сети активно обсуждают недавний стрим Лебиги и Яновича, во время которого они развлекаются и танцуют под громкую музыку.

И пока одни Telegram-каналы распространяют видеофрагменты из трансляции блогеров, осуждая их за веселье во время войны, автор Harley Quinn обратила внимание на дорогой аксессуар Яновича.

В ее посте отмечается, что стоимость брендовых наручных часов, которые можно увидеть на руке Евгения, составляет 25 тысяч евро.

"Пока все обсуждают безудержное веселье двух блогеров Яновича и Лебиги, которые все свое бл*дство прикрывают нашими военными и сборами на ВСУ, обратила внимание, что мамчин Робин Гуд Янович прикупил себе часы за 25 тысяч евро", - пишет автор канала.

Женя Янович засветил Rolex (фото: t.me/harley_with_love)

К слову, пока что ведущий не прокомментировал наличие у него элитного аксессуара.