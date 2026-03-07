ua en ru
Сб, 07 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

"Я не в СИЗО". Беспалов пролил свет на свое исчезновение и намекнул на причину

15:40 07.03.2026 Сб
3 мин
Блогер-плиткарь рассказал о своем состоянии и отреагировал на слухи об аресте и выезде за границу
aimg Сюзанна Аль Мариди
"Я не в СИЗО". Беспалов пролил свет на свое исчезновение и намекнул на причину Богдан Беспалов (фото: instagram.com/bespalovmusic)

Богдан Беспалов впервые за длительное время вышел на связь после своего внезапного исчезновения. Он сообщил, что находится в условиях, где наличие базовых вещей для жизни - это уже большая радость.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал сплетника.

Больше интересного: Блогерша Мишалова обратилась к любимому после трагедии на Бали

Что сказал Беспалов о своем исчезновении

В голосовом сообщении он рассказал об изменениях, которые пережил за последнее время.

"Никогда не думал, что за одни сутки может так кардинально измениться жизнь. И все, что для тебя было комфортным, делало счастливым, приносило улыбку, хорошие эмоции - все это теряет всякий смысл", - отметил он.

Сейчас Богдан находится в ограниченных условиях - там, где для счастья достаточно базовых вещей для жизни.

Раскрывать все подробности он не может, но мечтает вернуться к ведению блога, активность которого сейчас поддерживают менеджеры.

"Сейчас такой период, когда надо немного подождать. Как я отмечал ранее, не все от меня зависит. При случае я буду определенные вещи освещать, передавать через менеджеров", - сказал он.

Отдельно сплетник прокомментировал состояние своего здоровья. После исчезновения он постоянно болеет.

&quot;Я не в СИЗО&quot;. Беспалов пролил свет на свое исчезновение и намекнул на причинуБеспалов обратился к подписчикам в голосовом сообщении (скриншот)

Как отреагировал на слухи об исчезновении

Блогер отрицает любые предположения о проблемах с законом или выезде за границу.

"Хочу отбросить все спекуляции. Я не в СИЗО. Пожалуйста, не ведитесь на такой бред. Я не нахожусь под следствием. Я не выезжал из Украины. Очень смешной тредс попался о том, что я в Амстердаме был", - отметил он.

Богдан добавил, что имеет ограниченный доступ к внешнему миру и телефону.

"Только когда есть возможность, я пользуюсь интернетом", - сказал он.

Беспалов поблагодарил поклонников за поддержку и пообещал вернуться к своей деятельности.

"Когда ты отрезан от внешнего мира, есть много времени переосмыслить подход к работе, тому, что ты создавал, как это можно улучшить", - поделился блогер.

Он также намекнул, что к его исчезновению причастен "конкретный человек".

"Хотел сделать как можно хуже, чтобы ты исчез навсегда, а сделал только к лучшему в том смысле, что ты переосмысливаешь все, перезагружаешься и понимаешь, в каком направлении развиваться, что делать и как улучшать себя и свои знания", - рассказал он.

&quot;Я не в СИЗО&quot;. Беспалов пролил свет на свое исчезновение и намекнул на причинуБеспалов вышел на связь (фото: instagram.com/bespalovmusic)

Как исчез блогер Беспалов

Напомним, 24 января сплетник внезапно заявил, что не будет выходить на связь некоторое время и не сможет выпускать контент.

После этого в сети появились предположения о мобилизации, в частности телеграм-канал "Ливень" сообщил, что Богдан якобы уехал в учебную часть.

Сам блогер никак слухи не комментировал. Позже администратор его канала опровергла заявление якобы бывшего менеджера, назвав его мошенником.

Еще больше интересного:

Как блогер Квиткова ответила на слухи о беременности

Блогерша Гончарук нарвалась на проблемы из-за финансовых схем.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
Новости
Цена войны: что произошло на Ближнем Востоке за неделю и как это влияет на Украину
Цена войны: что произошло на Ближнем Востоке за неделю и как это влияет на Украину
Аналитика
Нефть в обмен на кредит: как Орбан шантажирует Украину и давит на ЕС
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нефть в обмен на кредит: как Орбан шантажирует Украину и давит на ЕС