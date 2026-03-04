ua en ru
"Следите за мной": DZIDZIO намекнул на важные изменения в личной жизни и пообещал "сюрприз"

12:28 04.03.2026 Ср
3 мин
Певец рассказал, что в его доме появились новые жильцы
aimg Иванна Пашкевич
"Следите за мной": DZIDZIO намекнул на важные изменения в личной жизни и пообещал "сюрприз" DZIDZIO (фото: instagram.com/dzidzio)

Украинский певец DZIDZIO заинтриговал поклонников неожиданным заявлением о своей личной жизни.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью исполнителя телеканалу ТЕТ.

Больше интересного: DZIDZIO умилил архивным фото с дедушкой и раскрыл происхождение своего псевдонима

Артист признался, что сейчас имеет трех котов. Из-за плотного графика концертов и гастролей он не всегда может быть рядом с домашними любимцами, поэтому за животными ухаживают другие люди.

Кто именно помогает ему с этим, певец не уточнил. Поэтому остается неизвестным, идет ли речь о любимой женщине, или, возможно, о домашней помощнице.

"Вопрос очень красивый, он требует хорошего ответа. Я приготовлюсь и отвечу. Следите за мной. Сюрприз должен быть", - интригует DZIDZIO.

Личная жизнь Михаила Хомы

Летом 2021 года Михаил Хома развелся со своей женой - певицей SLAVIA (Ярославой Притулой).

Тогда артист объяснял, что они с бывшей женой оказались очень разными людьми, а даже их ежедневный ритм жизни не совпадал.

По словам певца, мысли о разводе возникали и раньше, но он долго колебался из-за переживаний относительно реакции окружающих.

&quot;Следите за мной&quot;: DZIDZIO намекнул на важные изменения в личной жизни и пообещал &quot;сюрприз&quot;DZIDZIO с экс-супругой (фото: instagram.com/dzidzio)

Сейчас у Ярославы Притулы сложилась личная жизнь. Еще во время брака с артистом она познакомилась с предпринимателем из Житомира Андреем Павлюком, который занимается изготовлением изделий из камня и дерева.

Пара познакомилась в киношколе во время занятий по актерскому мастерству. Именно Андрей первым начал проявлять внимание к певице - дарил цветы и делал приятные подарки.

В начале 2025 года SLAVIA сообщила о будущем материнстве в клипе на песню "Девка с перцем".

Свадьбу влюбленные откладывали долгое время. Сначала они планировали зарегистрировать брак онлайн через приложение Дія, однако попытка не удалась.

В конце концов 7 июня 2025 года Ярослава и Андрей официально поженились в одном из ЗАГСов Житомира.

&quot;Следите за мной&quot;: DZIDZIO намекнул на важные изменения в личной жизни и пообещал &quot;сюрприз&quot;SLAVIA (фото: instagram.com/slavia_official)

Церемония прошла без громких празднований, гостей и даже без обручальных колец.

Уже на следующий день, 8 июня, у супругов родился сын, которого назвали Львом.

Что касается Михаила Хомы, певец и в дальнейшем не раскрывает подробностей своей личной жизни.

В то же время в прошлом году в СМИ появлялись слухи, что артист мог найти новую возлюбленную и даже стать отцом.

