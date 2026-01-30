ua en ru
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

От Цымбалюка? Светлицкая удивила обручальным кольцом и презентом за десятки тысяч долларов

Пятница 30 января 2026 16:02
От Цымбалюка? Светлицкая удивила обручальным кольцом и презентом за десятки тысяч долларов Елена Светлицкая и Тарас Цымбалюк (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Актриса Елена Светлицкая снова привлекла внимание к слухам о возможных отношениях с "Холостяком" Тарасом Цымбалюком. На этот раз интересных деталей сразу несколько.

Чем заинтриговала Светлицкая, рассказывает РБК-Украина.

Обручальное кольцо от Цымбалюка?

Еще в декабре прошлого года Светлицкая появлялась в соцсетях без обручальных колец на безымянном пальце. Но сейчас она будто намеренно демонстрирует на камеру украшения, очень похожие именно не на обычные аксессуары, а символы помолвки или свадьбы.

От Цымбалюка? Светлицкая удивила обручальным кольцом и презентом за десятки тысяч долларовСветлицкая с обручальным кольцом (скриншот)

Можно заметить, что Елена почти не снимает украшения. На безымянном пальце можно хорошо рассмотреть два кольца - с камушком и "классическое".

От Цымбалюка? Светлицкая удивила обручальным кольцом и презентом за десятки тысяч долларовСветлицкая заинтриговала обручальными кольцами на пальце (скриншот)

Действительно ли это обручальные кольца и кто подарил их актрисе - неизвестно. Но на фоне слухов о том, что Тарас и Елена скрывают свой роман, такие намеки могут быть началом "прогрева" к рассекречиванию отношений.

Подарок за десятки тысяч долларов

Кроме этого, в новом посте в Instagram актриса выложила подборку "рандомных" фото, среди которых можно увидеть интересный кадр. Елена показала люксовые часы в зеленой коробке Rolex с полным комплектом документов.

От Цымбалюка? Светлицкая удивила обручальным кольцом и презентом за десятки тысяч долларовСветлицкая похвасталась презентом (скриншот)

На фото хорошо видно два цвета металла, рифленый безель и черный циферблат. По характеристикам модель напоминает Rolex Datejust (вероятный референс 126233).

Для таких часов цены стартуют примерно от 14 700 до 17 600 долларов, в зависимости от года, состояния и модификации. То есть речь идет о действительно недешевом презенте.

Кто подарил Светлицкой такие часы или же она купила их сама - также неизвестно. Впрочем, известно, что сам Цымбалюк является фаном люксовых украшений, в том числе и часов от Rolex.

Так, еще летом актер снимался в реалити "Холостяк", а в первых выпусках, которые вышли осенью, на его руке заметили недешевый аксессуар.

От Цымбалюка? Светлицкая удивила обручальным кольцом и презентом за десятки тысяч долларовЧто известно о часах Цымбалюка (скриншот)

Блогер cats_and_watches писал в Threads, что Цымбалюк выбрал Rolex GMT-Master II 126711CHNR, который называют Root Beer, за 18 150 евро.

Напомним, еще весной 2025 года, когда Светлицкой и Цымбалюку начали приписывать роман, актриса говорила, что речь идет исключено о дружеских отношениях.

"Мы действительно много времени проводили вместе. Мы классно дружим, мы классно общаемся. Мы снимали вместе очень много видео. Мы много путешествовали вместе. Ну конечно, у нас есть какие-то теплые, близкие, дружеские отношения", - говорила она.

При создании материала были использованы источники: Instagram Светлицкой, сайт Rolex, пост блогера cats_and_watches в Threads.

