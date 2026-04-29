Герои исторического побоища: УПЛ отдала "Кривбассу" и "Динамо" призы за 25 тур

Украинская Премьер-лига по итогам 25-го тура назвала лучших игрока и тренера. Трофеи достались участникам исторического поединка с 11-ю голами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ .

Бенефис Костюка: третий случай в истории

Лучшим тренером тура почти единогласным решением 37-ми экспертов, среди которых и представитель РБК-Украина, был признан рулевой "Динамо" Игорь Костюк. Его подопечные совершили почти невозможное: уступая по ходу встречи со счетом 1:4, "бело-синие" вырвали победу - 6:5.

Этот случай стал лишь третьим за всю историю чемпионатов Украины, когда команда смогла победить, проигрывая с разницей в три мяча. В борьбе за почетное звание Костюк опередил Виктора Скрипника ("Заря") и Франсиско Фернандеса ("Карпаты").

Игорь Костюк (фото: ФК "Динамо")

Драма Глейкера Мендозы

Звание лучшего футболиста 25-го тура также досталось участнику криворожского "триллера". Им стал вингер "Кривбасса" Глейкер Мендоза, который забил четыре гола в ворота "Динамо".

Несмотря на покер венесуэльца, его команда осталась без очков, однако эксперты не смогли игнорировать такой высокий уровень индивидуального мастерства.

Кроме него, в топ-5 лучших игроков недели вошли лидеры киевлян Андрей Ярмоленко и Виталий Буяльский, защитник "Полесья" Эдуард Сарапий, а также Максим Задерака ("Кривбасс") и Ардит Тахири ("Колос"), которые разделили 5-6 места.

Кто в сборной тура

Символическую сборную тура сформировали представители девяти клубов.

Команда в схеме 4-3-3 имеет такой вид: Сапутин ("Заря") - Крупский ("Металлист 1925"), Сарапий ("Полесье"), Педросо ("Карпаты"), Азаров ("Шахтер") - Рябов (ЛНЗ), Задерака ("Кривбасс"), Буяльский ("Динамо") - Ярмоленко ("Динамо"), Мендоза ("Кривбасс"), Тахири ("Колос").

В общем эксперты вспоминали 27 футболистов и 9 тренеров на звание героев 25-го тура, а также 56 кандидатов в символическую сборную.