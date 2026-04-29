ua en ru
Ср, 29 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Герои исторического побоища: УПЛ отдала "Кривбассу" и "Динамо" призы за 25 тур

19:57 29.04.2026 Ср
2 мин
Невероятный поединок в Кривом Роге переписал историю украинского футбола и определил триумфаторов уикенда
aimg Андрей Костенко
Глейкер Мендоза отметился покером в ворота чемпионов (фото: ФК "Кривбасс")

Украинская Премьер-лига по итогам 25-го тура назвала лучших игрока и тренера. Трофеи достались участникам исторического поединка с 11-ю голами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Бенефис Костюка: третий случай в истории

Лучшим тренером тура почти единогласным решением 37-ми экспертов, среди которых и представитель РБК-Украина, был признан рулевой "Динамо" Игорь Костюк. Его подопечные совершили почти невозможное: уступая по ходу встречи со счетом 1:4, "бело-синие" вырвали победу - 6:5.

Этот случай стал лишь третьим за всю историю чемпионатов Украины, когда команда смогла победить, проигрывая с разницей в три мяча. В борьбе за почетное звание Костюк опередил Виктора Скрипника ("Заря") и Франсиско Фернандеса ("Карпаты").

Герои исторического побоища: УПЛ отдала &quot;Кривбассу&quot; и &quot;Динамо&quot; призы за 25 турИгорь Костюк (фото: ФК "Динамо")

Драма Глейкера Мендозы

Звание лучшего футболиста 25-го тура также досталось участнику криворожского "триллера". Им стал вингер "Кривбасса" Глейкер Мендоза, который забил четыре гола в ворота "Динамо".

Несмотря на покер венесуэльца, его команда осталась без очков, однако эксперты не смогли игнорировать такой высокий уровень индивидуального мастерства.

Кроме него, в топ-5 лучших игроков недели вошли лидеры киевлян Андрей Ярмоленко и Виталий Буяльский, защитник "Полесья" Эдуард Сарапий, а также Максим Задерака ("Кривбасс") и Ардит Тахири ("Колос"), которые разделили 5-6 места.

Кто в сборной тура

Символическую сборную тура сформировали представители девяти клубов.

Команда в схеме 4-3-3 имеет такой вид: Сапутин ("Заря") - Крупский ("Металлист 1925"), Сарапий ("Полесье"), Педросо ("Карпаты"), Азаров ("Шахтер") - Рябов (ЛНЗ), Задерака ("Кривбасс"), Буяльский ("Динамо") - Ярмоленко ("Динамо"), Мендоза ("Кривбасс"), Тахири ("Колос").

Герои исторического побоища: УПЛ отдала &quot;Кривбассу&quot; и &quot;Динамо&quot; призы за 25 тур

В общем эксперты вспоминали 27 футболистов и 9 тренеров на звание героев 25-го тура, а также 56 кандидатов в символическую сборную.

Ранее стало известно, когда объявят нового тренера сборной Украины.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Футбол УПЛ
Новости
Аналитика
