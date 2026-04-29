Стало известно, когда объявят нового тренера сборной Украины: Маркевич подтвердил готовность

17:01 29.04.2026 Ср
2 мин
Развязка главной футбольной интриги состоится уже через считанные недели во Львове
aimg Андрей Костенко
Мирон Маркевич (фото: ФК "Карпаты")

Появилась конкретная дата, когда "сине-желтые" официально получат нового наставника. Главный претендент на должность Мирон Маркевич уже прервал молчание, сделав громкое заявление о своей форме и готовности вернуться в национальную команду, несмотря на упреки относительно возраста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал "Футбольный диван".

Читайте также: Первое испытание без Реброва: сборная Украины получила неожиданного соперника на июнь

"Я всегда готов"

Сам Мирон Богданович, комментируя слухи о своем возвращении, держится уверенно. После благотворительного матча в Луцке между ветеранами киевского "Динамо" и звездами местной "Волыни", в котором Маркевич принимал участие, он четко понять, что разговоры о его назначении имеют под собой основания.

На вопрос о готовности взять на себя ответственность тренер ответил прямо:

"Я всегда готов. Как оно будет - увидим. Время покажет", - сказал он.

Отдельно Маркевич остановился на замечаниях скептиков, которые считают, что ему может помешать почтенный возраст.

"Пусть приедут сюда, посмотрят, побегают со мной, увидят, какой у кого возраст!", - парировал 75-летний тренер.

Напомним, что Маркевич уже руководил сборной в 2010 году, и под его руководством команда не проиграла ни одного поединка (3 победы и 1 ничья).

Маркевич против итальянца

По данным источников, в федерации продолжалась серьезная дискуссия. Андрей Шевченко якобы рассматривал вариант с привлечением итальянского специалиста Андреа Мальдеры. Однако большинство в руководстве организации выступило против иностранцев.

Сейчас приоритетным является тандем Мирона Маркевича и Олега Лужного, где опыт первого должен сочетаться с жесткой дисциплиной второго.

Когда ждать официального заявления

По информации экс-форварда киевского "Динамо" Олега Саленко, имя нового руководителя сборной Украины будет объявлено во время финала Кубка Украины, который состоится 20 мая на "Арене Львов". Именно этот матч между "Динамо" и "Черниговом" станет фоном для презентации обновленного тренерского штаба.

Ранее мы сообщили, где может продолжить карьеру Сергей Ребров.

Контингент РФ в Африке вырос на 8 тысяч, это новые риски для мира, - разведка
Контингент РФ в Африке вырос на 8 тысяч, это новые риски для мира, - разведка
Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО