Герої історичного побоїща: УПЛ віддала "Кривбасу" та "Динамо" призи за 25 тур

Українська Прем'єр-ліга за підсумками 25-го туру назвала найкращих гравця та тренера. Трофеї дісталися учасникам історичного поєдинку з 11-ма голами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ .

Бенефіс Костюка: третій випадок в історії

Найкращим тренером туру майже одностайним рішенням 37-ми експертів, серед яких і представник РБК-Україна, було визнано керманича "Динамо" Ігоря Костюка. Його підопічні здійснили майже неможливе: поступаючись по ходу зустрічі з рахунком 1:4, "біло-сині" вирвали перемогу – 6:5.

Цей випадок став лише третім за всю історію чемпіонатів України, коли команда змогла перемогти, програючи з різницею у три м'ячі. У боротьбі за почесне звання Костюк випередив Віктора Скрипника ("Зоря") та Франсіско Фернандеса ("Карпати").

Ігор Костюк (фото: ФК "Динамо")

Драма Глейкера Мендози

Звання найкращого футболіста 25-го туру також дісталося учаснику криворізького "трилера". Ним став вінгер "Кривбаса" Глейкер Мендоза, який забив чотири голи у ворота "Динамо".

Попри покер венесуельця, його команда залишилася без очок, проте експерти не змогли ігнорувати такий високий рівень індивідуальної майстерності.

Крім нього, до топ-5 найкращих гравців тижня увійшли лідери киян Андрій Ярмоленко та Віталій Буяльський, оборонець "Полісся" Едуард Сарапій, а також Максим Задерака ("Кривбас") та Ардіт Тахірі ("Колос"), які розділили 5-6 місця.

Хто у збірній туру

Символічну збірну туру сформували представники дев'яти клубів.

Команда в схемі 4-3-3 має такий вигляд: Сапутін ("Зоря") – Крупський ("Металіст 1925"), Сарапій ("Полісся"), Педросо ("Карпати"), Азаров ("Шахтар") – Рябов (ЛНЗ), Задерака ("Кривбас"), Буяльський ("Динамо") – Ярмоленко ("Динамо"), Мендоза ("Кривбас"), Тахірі ("Колос").

Загалом експерти згадували 27 футболістів та 9 тренерів на звання героїв 25-го туру, а також 56 кандидатів до символічної збірної.