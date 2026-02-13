Олимпиада-2026. Выступления украинцев и медальные финалы: полное расписание 13 февраля
В пятницу, 13 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 будет разыграно семь комплектов наград. Украинские спортсмены примут участие в соревнованиях по трем видам спорта.
Полное расписание главных событий дня, стартов отечественных атлетов и телетрансляций - подскажет РБК-Украина.
Где и когда будут соревноваться украинцы
В течение седьмого соревновательного дня на старт выйдут семь представителей сборной Украины - в лыжных гонках, биатлоне и фигурном катании.
Первыми борьбу начнут лыжники Александр Лисогор и Дмитрий Драгун - в гонке с раздельным стартом на 10 км. Начало - в 12:45 по Киеву.
В 15:00 стартует мужской спринт в биатлоне. На дистанцию выйдут четверо отечественных спортсменов: Виталий Мандзин, Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко и Богдан Борковский.
А в 20:00 наш единственный представитель в фигурном катании - Кирилл Марсак выполнит произвольную программу. Именно по ее итогам определятся чемпион и призеры Игр в этой дисциплине. Наш спортсмен удачно откатал короткую программу и сейчас занимает довольно высокую 11-ю позицию.
Расписание выступлений украинцев 13 февраля:
- 12:45. Лыжные гонки. Гонка с раздельным стартом, мужчины, финал (Дмитрий Драгун, Александр Лисогор)
- 15:00. Биатлон. Спринт, мужчины, финал (Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Богдан Борковский, Антон Дудченко)
- 20:00. Фигурное катание. Мужчины, произвольная программа (Кирилл Марсак)
Семь медальных финалов
Всего 13 февраля на Олимпиаде будет разыграно семь комплектов наград. Чемпионы и призеры определятся в сноуборде (2 комплекта), биатлоне, конькобежном спорте, лыжных гонках, скелетоне и фигурном катании.
Медальные финалы 13 февраля:
- 12:45. Лыжные гонки. Мужчины. Раздельный старт (10 км)
- 15:00. Биатлон. Мужчины. Спринт (10 км)
- 15:46. Сноуборд. Женщины. Кросс
- 17:00. Конькобежный спорт. Мужчины. 10000 м
- 20:00. Фигурное катание, мужчины. Произвольная программа
- 21:25. Сноуборд. Мужчины. Хафпайп
- 22:14. Скелетон. Мужчины
Где смотреть трансляции
Официальным транслятором Игр-2026 в Украине является "Суспільне мовлення".
В свободном доступе прямые эфиры можно будет посмотреть:
- на телеканале "Суспільне Спорт"
- на региональных каналах "Суспільного" ("Суспільне Київ", Львов, Харьков и другие)
- на сайте "Суспільне Спорт"
- на YouTube-канале "Суспільне Спорт" (отдельные трансляции)
Итоговая вечерняя студия будет выходить ежедневно на телеканале "Перший".
Ранее мы рассказали о результатах украинцев 12 февраля и новом медальном зачете на Олимпиаде-2026.
Также узнайте все, что известно о дисквалификации Владислава Гераскевича.