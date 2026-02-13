Олимпиада-2026. Выступления украинцев и медальные финалы: полное расписание 13 февраля

В пятницу, 13 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 будет разыграно семь комплектов наград. Украинские спортсмены примут участие в соревнованиях по трем видам спорта.

Где и когда будут соревноваться украинцы

В течение седьмого соревновательного дня на старт выйдут семь представителей сборной Украины - в лыжных гонках, биатлоне и фигурном катании.

Первыми борьбу начнут лыжники Александр Лисогор и Дмитрий Драгун - в гонке с раздельным стартом на 10 км. Начало - в 12:45 по Киеву.

В 15:00 стартует мужской спринт в биатлоне. На дистанцию выйдут четверо отечественных спортсменов: Виталий Мандзин, Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко и Богдан Борковский.

А в 20:00 наш единственный представитель в фигурном катании - Кирилл Марсак выполнит произвольную программу. Именно по ее итогам определятся чемпион и призеры Игр в этой дисциплине. Наш спортсмен удачно откатал короткую программу и сейчас занимает довольно высокую 11-ю позицию.

Расписание выступлений украинцев 13 февраля:

12:45. Лыжные гонки. Гонка с раздельным стартом, мужчины, финал (Дмитрий Драгун, Александр Лисогор)

15:00. Биатлон. Спринт, мужчины, финал (Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Богдан Борковский, Антон Дудченко)

20:00. Фигурное катание. Мужчины, произвольная программа (Кирилл Марсак)

Семь медальных финалов

Всего 13 февраля на Олимпиаде будет разыграно семь комплектов наград. Чемпионы и призеры определятся в сноуборде (2 комплекта), биатлоне, конькобежном спорте, лыжных гонках, скелетоне и фигурном катании.

Медальные финалы 13 февраля:

12:45. Лыжные гонки. Мужчины. Раздельный старт (10 км)

15:00. Биатлон. Мужчины. Спринт (10 км)

15:46. Сноуборд. Женщины. Кросс

17:00. Конькобежный спорт. Мужчины. 10000 м

20:00. Фигурное катание, мужчины. Произвольная программа

21:25. Сноуборд. Мужчины. Хафпайп

22:14. Скелетон. Мужчины

Где смотреть трансляции

Официальным транслятором Игр-2026 в Украине является "Суспільне мовлення".

В свободном доступе прямые эфиры можно будет посмотреть:

на телеканале "Суспільне Спорт"

на региональных каналах "Суспільного" ("Суспільне Київ", Львов, Харьков и другие)

на сайте "Суспільне Спорт"

на YouTube-канале "Суспільне Спорт" (отдельные трансляции)

Итоговая вечерняя студия будет выходить ежедневно на телеканале "Перший".