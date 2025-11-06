Кто сыграет против Украины: сборная Франции объявила состав на отборочные матчи в ноябре

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам обнародовал состав национальной команды на решающие матчи отбора чемпионата мира-2026, которые состоятся в ноябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу сборной Франции .

Без Дембеле, но с возвращением Канте

В списке Дешама 24 исполнителя: три голкипера, восемь защитников, пять полузащитников и восемь нападающих.

Отсутствуют несколько ключевых игроков, в частности Усман Дембеле, Дезире Дуэ и Орельен Чуамени, которые пропустят матчи из-за травм. В то же время в заявку вернулся звездный хавбек Нголо Канте, который в последний раз получал вызов в сборную еще в начале 2025 года.

Заявка сборной Франции

Вратари: Люка Шевалье (ПСЖ), Майк Меньян ("Милан"), Брис Самба ("Ренн")

Защитники: Люка Динь ("Астон Вилла"), Мало Гюсто ("Челси"), Лукас Эрнандес (ПСЖ), Тео Эрнандес ("Аль-Хиляль"), Ибрагим Конате ("Ливерпуль"), Жюль Кунде ("Барселона"), Уильям Салиба ("Арсенал"), Дайот Упамекано ("Бавария")

Полузащитники: Эдуардо Камавинга ("Реал"), Нголо Канте ("Аль-Иттихад"), Ману Коне ("Рома"), Майкл Олисе ("Бавария"), Варрен Заир-Эмери (ПСЖ)

Нападающие: Магнес Аклиуш ("Монако"), Брэдли Барколя (ПСЖ), Райан Шерки ("Манчестер Сити"), Уго Экитике ("Ливерпуль"), Рандаль Коло-Муани ("Тоттенхэм"), Жан-Филипп Матета ("Кристал Пэлас"), Килиан Мбаппе ("Реал"), Кристофер Нкунку ("Милан")

Что нужно французам

"Ле Бле" проведут два поединка: 13 ноября - дома против Украины и 16 ноября - на выезде против Азербайджана.

Сейчас в турнирной таблице группы D подопечные Дешама уверенно лидируют, опережая на три пункта Украину и на шесть - Исландию. Чтобы занять первое место и выйти напрямую на ЧМ, сборной Франции в этих матчах достаточно набрать одно очко.