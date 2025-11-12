Звезды "Реала" и "Барселоны" вне игры: у Франции новые проблемы перед матчем с Украиной

Двое ключевых исполнителей сборной Франции не принимали участие в командной тренировке накануне матча квалификации чемпионата мира-2026 против Украины. Их участие в игре - под большим вопросом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на L'Еԛціре .

Дешам не будет рисковать

Речь идет о защитнике "Барселоны" Жюле Кунде и хавбеке мадридского "Реала" Эдуардо Камавинге. Оба футболиста во время занятия ограничились индивидуальной работой - беговыми упражнениями под наблюдением тренера по физподготовке Сириля Муана.

Кунде пропустил последний матч "Барселоны" против "Сельты" из-за дискомфорта в мышцах. У Камавинги в последнее время также возникали проблемы со здоровьем.

Тренерский штаб сборной, похоже, готов дать игрокам отдых, чтобы они полностью восстановились. Команда Дидье Дешама уже почти обеспечила себе выход на чемпионат мира, поэтому французы не планируют рисковать здоровьем футболистов.

Отмечается, что под рукой у тренера есть не менее квалифицированные исполнители, которые в случае необходимости могут заменить травмированных. В частности, вместо Кунде, скорее всего будет играть Мало Гюсто из английского "Челси".

Еще ранее стало известно, что из-за повреждений с Украиной не сыграют такие футболисты, как Усман Дембеле, Дезире Дуэ и Орельен Чуамени.

Франция - Украина: что известно о матче

Поединок отбора ЧМ-2026 состоится 13 ноября на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. Начало - в 21:45 по киевскому времени.

Сейчас в турнирной таблице группы D подопечные Дешама уверенно лидируют, опережая на три пункта Украину и на шесть - Исландию. Чтобы занять первое место и выйти напрямую на ЧМ, сборной Франции в этих матчах достаточно набрать одно очко.