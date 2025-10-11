Франция - Азербайджан: как сыграли соперники в отборе ЧМ-2026 и на каком месте Украина в группе

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи .

ЧМ-2026, квалификация, группа D, 3-й тур

Франция - Азербайджан - 3:0

Голы: Мбаппе, 45+2, Рабьо, 69, Товен, 84

Как прошла игра

Франция активно начала поединок и имела не один шанс забить. Однако азербайджанцы продержались почти тайм. Только в компенсированное к первой половине время преимущество "Ле Бле" воплотил в гол Килиан Мбаппе, который обыграл нескольких соперников и пробил точно в цель.

Во второй половине матча французы полностью контролировали ход игры. На 69-й минуте Мбаппе отдал результативную передачу на Адриена Рабьо, который головой удвоил счет. Финальную точку поставил Флориан Товен - он вышел на замену вместо травмированного Мбаппе и уже через минуту забил третий мяч.

Турнирная ситуация

Благодаря этой победе Франция укрепила лидерство в группе D, имея 9 очков после трех матчей. За ней расположилась Украина (4 балла).

Турнирная таблица группы D после 3-х туров

Франция - 9 очков (мячи - 7:1) Украина - 4 (6:6) Исландия - 3 (9:7) Азербайджан - 1 (1:9)

В 4-м туре отбора французы в гостях встретятся со сборной Исландии. А Украина в номинально домашней игре в польском Кракове примет Азербайджан. Оба матча состоятся в понедельник, 13 октября и начнутся в 21:45 по киевскому времени.