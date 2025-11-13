ua en ru
Отбор на ЧМ-2026: когда Украина играет против Франции и как смотреть онлайн бесплатно

Четверг 13 ноября 2025 08:27
Отбор на ЧМ-2026: когда Украина играет против Франции и как смотреть онлайн бесплатно Фото: Украина сыграет против Франции в Париже (УАФ)
Автор: Андрей Костенко

Сегодня, 13 ноября, сборная Украины сыграет с командой Франции в предпоследнем, пятом матче группового этапа отбора на чемпионат мира-2026.

Где и когда смотреть трансляцию в свободном доступе - подскажет РБК-Украина.

Турнирное положение в группе

Поединок состоится на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

После четырех туров в турнирной таблице отборочной группы D "сине-желтые" занимают второе место, опережая Исландию на три очка и отставая на столько же от Франции.

По итогам групповой стадии только победитель квартета напрямую попадет на чемпионат мира. Команда, которая финиширует второй - будет играть в раунде плей-офф, где нужно будет пройти двух соперников.

Французам достаточно набрать одно очко в двух заключительных матчах, чтобы выиграть турнир и получить прямую путевку на мундиаль. Украина борется за второе место и право сыграть в плей-офф с Исландией.

Наши главные конкуренты сегодня проведут поединок в Баку против сборной Азербайджана, которая уже потеряла все шансы попасть на мундиаль. Эта игра стартует - в 19:00 по Киеву. Напомним, что в первой игре Исландия дома разгромила соперника со счетом 5:0.

В последнем туре (16 ноября) "сине-желтые" примут исландцев в номинально домашней игре в польской Варшаве.

Когда начнется трансляция

Поединок Франция - Украина покажет медиасервис MEGOGO. Футбольный вечер начнется в 20:30 с предматчевой студии. Ее проведет Виталий Кравченко, а гостями станут - бывший игрок национальной команды Украины Александр Головко и футбольный эксперт Андрей Колесник. Непосредственно из столицы Франции к студии в прямом эфире присоединится корреспондентка Марина Машкина.

Сам поединок прокомментируют Вадим Скичко и Виталий Волочай.

Где смотреть игру

Прямую трансляцию матча Франция - Украина можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO при наличии подписки "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" или "MEGOPACK N+S".

Кроме того, поединок бесплатно покажут на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в Т2 и кабельных сетях, а также в прямом эфире на канале "MEGOGO Футбол Первый" и в разделе "Телевидение".

Ранее мы написали, как Свитолина в джерси футбольной сборной Украины заинтриговала болельщиков.

Также читайте, почему Килиан Мбаппе считает несправедливым результат первого матча Украины и Франции.

