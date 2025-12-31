Евгений Кошевой раскрыл правду о Миндиче: "Я его ненавижу"

Евгений Кошевой впервые прокомментировал коррупционный скандал с Тимуром Миндичем и рассказал, какой была реакция Зеленского.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью Кошевого Сергею Иванову.

Кем был Миндич для "Квартала"

По словам Кошевого, у него не было тесных контактов с коллективом.

"Это был акционер "Квартала". Я не могу сказать, что он был другом. Когда-то появлялся, а когда-то его вообще не было видно. То, что сейчас вылезло, к нам вообще никакого отношения не имеет, потому что большинство из нашей команды даже не видели его", - объяснил Евгений.

Он добавил, что только "костяк" студии знал Миндича лично, тогда как участницы "Женского Квартала" не имели представления, кто это.

"Я знаю его, наш костяк знает. А девушки из "Женского Квартала" вообще не понимают, что это за человек. Это уже потом, когда это вылезло, они поняли, кто это", - отметил Кошевой.

На вопрос о возможных связях Миндича с Игорем Коломойским актер ответил, что его "не посвящали" в такие детали.

"Я же не акционер "Квартала". Сейчас мы другая компания, сейчас уже акционеры. До того это была поднебесная какая-то, куда не допускали тех, кто немножко ниже", - поделился он.

Кошевой о миндичгейте (кадр из интервью)

Личные впечатления

Кошевой описал, каким было поведение Миндича, который сейчас скрывается в Израиле.

"Бородатый чувак. Красиво говорит. Всегда здоровается, улыбается. Но оказывается, что за этой улыбкой что-то было. И оно вылезло. Никто о том даже не предупредил, никто о том не знал. Вот что самое обидное", - отметил Евгений.

"И это все просто, как зимой ты провалился под лед и в холодной воде тебя еще и акула укусила - вот такое ощущение. Очень многие пострадали. И я за это его ненавижу", - добавил он.

Миндич в Израиле (кадр из видео УП)

Что сказал Зеленский о миндичгейте

Евгений признался, что после скандала общался с Зеленским. По его словам, президент назвал историю с Миндичем "сильной подставой".

"Я не знаю, надломило его или нет, но мне кажется, что да. Он не показывает, потому что война", - подытожил он.



Напомним, Миндичу юридически принадлежали 50% "Квартала 95". На фоне коррупционного скандала и блокировки его активов актеры студии создали новую компанию.

Также из-за разоблачения бизнесмена прекратил существование развлекательный YouTube-канал Stadium Family. Доля Миндича в этой компании составляла 75%.