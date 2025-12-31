Євген Кошовий розкрив правду про Міндіча: "Я його ненавиджу"

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Кошового Сергію Іванову.

Ким був Міндіч для "Кварталу"

За словами Кошового, він не мав тісних контактів з колективом.

"Це був акціонер "Кварталу". Я не можу сказати, що він був другом. Колись з'являвся, а колись його взагалі не було видно. Те, що зараз вилізло, до нас взагалі ніякого відношення не має, тому що більшість з нашої команди навіть не бачили його", - пояснив Євген.

Він додав, що лише "кістяк" студії знав Міндіча особисто, тоді як учасниці "Жіночого Кварталу" не мали уявлення, хто це.

"Я знаю його, наш кістяк знає. А дівчата з "Жіночого Кварталу" взагалі не розуміють, що це за людина. Це вже потім, коли це вилізло, вони зрозуміли, хто це", - зазначив Кошовий.

На запитання про можливі зв'язки Міндіча з Ігорем Коломойським актор відповів, що його "не посвячували" в такі деталі.

"Я ж не акціонер "Кварталу". Зараз ми інша компанія, зараз вже акціонери. До того це була піднебесна якась, куди не допускали тих, хто трошки нижче", - поділився він.

Кошовий про міндічгейт (кадр з інтерв'ю)

Особисті враження

Кошовий описав, якою була поведінка Міндіча, який нині переховується в Ізраїлі.

"Бородатий чувак. Красиво говорить. Завжди вітається, посміхається. Але виявляється, що за тою посмішкою щось було. І воно вилізло. Ніхто про то навіть не попередив, ніхто про то не знав. Ось що найобразливіше", - зазначив Євген.

"І це все просто, наче зимою ти провалився під лід і в холодній воді тебе ще й акула вкусила - отаке відчуття. Дуже багато хто постраждав. І я за це його ненавиджу", - додав він.

Міндіч в Ізраїлі (кадр з відео УП)

Що сказав Зеленський про міндічгейт

Євген зізнався, що після скандалу спілкувався з Зеленським. За його словами, президент назвав історію з Міндічем "сильною підставою".

"Я не знаю, надломило його чи ні, але мені здається, що так. Він не показує, тому що війна", - підсумував він.



Нагадаємо, Міндічу юридично належали 50% "Кварталу 95". На тлі корупційного скандалу та блокування його активів актори студії створили нову компанію.

Також через викриття бізнесмена припинив існування розважальний YouTube-канал Stadium Family. Частка Міндіча в цій компанії складала 75%.