ua en ru
Ср, 31 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Євген Кошовий розкрив правду про Міндіча: "Я його ненавиджу"

Середа 31 грудня 2025 08:05
UA EN RU
Євген Кошовий розкрив правду про Міндіча: "Я його ненавиджу" Кошовий розповів, ким був Міндіч для "Кварталу" (кадр з відео)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Євген Кошовий вперше прокоментував корупційний скандал з Тимуром Міндічем та розповів, якою була реакція Зеленського.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Кошового Сергію Іванову.

Ким був Міндіч для "Кварталу"

За словами Кошового, він не мав тісних контактів з колективом.

"Це був акціонер "Кварталу". Я не можу сказати, що він був другом. Колись з'являвся, а колись його взагалі не було видно. Те, що зараз вилізло, до нас взагалі ніякого відношення не має, тому що більшість з нашої команди навіть не бачили його", - пояснив Євген.

Він додав, що лише "кістяк" студії знав Міндіча особисто, тоді як учасниці "Жіночого Кварталу" не мали уявлення, хто це.

"Я знаю його, наш кістяк знає. А дівчата з "Жіночого Кварталу" взагалі не розуміють, що це за людина. Це вже потім, коли це вилізло, вони зрозуміли, хто це", - зазначив Кошовий.

На запитання про можливі зв'язки Міндіча з Ігорем Коломойським актор відповів, що його "не посвячували" в такі деталі.

"Я ж не акціонер "Кварталу". Зараз ми інша компанія, зараз вже акціонери. До того це була піднебесна якась, куди не допускали тих, хто трошки нижче", - поділився він.

Євген Кошовий розкрив правду про Міндіча: &quot;Я його ненавиджу&quot;Кошовий про міндічгейт (кадр з інтерв'ю)

Особисті враження

Кошовий описав, якою була поведінка Міндіча, який нині переховується в Ізраїлі.

"Бородатий чувак. Красиво говорить. Завжди вітається, посміхається. Але виявляється, що за тою посмішкою щось було. І воно вилізло. Ніхто про то навіть не попередив, ніхто про то не знав. Ось що найобразливіше", - зазначив Євген.

"І це все просто, наче зимою ти провалився під лід і в холодній воді тебе ще й акула вкусила - отаке відчуття. Дуже багато хто постраждав. І я за це його ненавиджу", - додав він.

Євген Кошовий розкрив правду про Міндіча: &quot;Я його ненавиджу&quot;Міндіч в Ізраїлі (кадр з відео УП)

Що сказав Зеленський про міндічгейт

Євген зізнався, що після скандалу спілкувався з Зеленським. За його словами, президент назвав історію з Міндічем "сильною підставою".

"Я не знаю, надломило його чи ні, але мені здається, що так. Він не показує, тому що війна", - підсумував він.


Нагадаємо, Міндічу юридично належали 50% "Кварталу 95". На тлі корупційного скандалу та блокування його активів актори студії створили нову компанію.

Також через викриття бізнесмена припинив існування розважальний YouTube-канал Stadium Family. Частка Міндіча в цій компанії складала 75%.

Вас також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Євген Кошовий 95-й квартал Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу
Новини
Адвоката Коломойського арештували у справі про хабар, - джерела
Адвоката Коломойського арештували у справі про хабар, - джерела
Аналітика
Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем