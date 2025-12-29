Насколько "Миндичгейт" ударил по рейтингу Зеленского: ответ социолога

Недавние коррупционные скандалы, в частности "Миндичгейт" действительно повлияли на уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому и власти в целом, однако этот эффект не стал долговременным.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал руководитель Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

По его словам, если оценивать ситуацию здесь и сейчас, а не сквозь призму будущих выборов, картина выглядит волнообразно.

"Сначала из-за отмены полномочий НАБУ, а затем отмены этого решения, в июле-августе, было снижение поддержки, потом был подъем. А потом было снова снижение, потому что переговоры на Аляске, и снова подъем, потому что Зеленский поехал к Трампу", - рассказывает Антипович.

Он пояснил, что по аналогичной логике менялись и ключевые показатели - доверие к президенту и удовлетворенность ситуацией в стране.

"Потом был "Миндичгейт", это длинный сериал, который снижал поддержку. Потом произошла отставка Ермака, и после того уже началось возвращение доверия к самому Зеленскому", - сказал Антипович.

После этого происходят мирные переговоры, которые, по словам социолога, "затерли" этот весь коррупционный скандал в голове украинцев.

Отвечая на вопрос, преобладает ли для "геополитика" над внутриполитическими проблемами в стране, Антипович ответил утвердительно.

"В разы. Запрос на мирные переговоры и запрос на Зеленского, который, по мнению украинцев, может принести нам мир, подписав соглашение, провести правильные переговоры - он в разы больше, чем коррупционный скандал", - отметил социолог.

Антипович подытожил, что доверие к Зеленскому из-за скандалов действительно снизилось примерно на 10%, равно как и оценка правильности курса государства. Однако эти потери были постепенно компенсированы - сначала кадровыми решениями (отставкой Ермака), а впоследствии активизацией мирного переговорного процесса.