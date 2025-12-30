ua en ru
Кошевой рассказал, почему Зеленский "послал" Маслякова: "Такси до Москвы было отменено"

Вторник 30 декабря 2025 23:13
Кошевой рассказал, почему Зеленский "послал" Маслякова: "Такси до Москвы было отменено" Евгений Кошевой (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Актер и художественный руководитель "Квартала 95" Евгений Кошевой вспомнил, почему между Зеленским и ведущим российского КВН Александром Масляковым не сложились отношения. Россиянин выдвинул неприемлемое условие.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью Кошевого Сергею Иванову.

Что сказал Кошевой о конфликте Зеленского и Маслякова

Юморист не смог подтвердить, звучали ли оскорбления со стороны российского ведущего в адрес его друга. Однако он отметил, что недоразумение действительно было, в частности из-за взглядов относительно дальнейшей судьбы команды "Квартал 95".

"Я знаю о том, что тогда сказали: "Ты давай оставайся, а они пусть едут домой". И тогда Вова сказал: "Нет, мы же команда", - рассказал он.

Кошевой рассказал, почему Зеленский &quot;послал&quot; Маслякова: &quot;Такси до Москвы было отменено&quot;Евгений Кошевой (кадр из видео)

Собеседники в шутку припомнили, как Зеленский отказался покидать Украину в начале полномасштабки со словами "Мне нужно оружие, а не такси". Кошевой подтвердил, что такая принципиальность была присуща ему еще в молодые годы.

"Такси в Москву было отменено и было оружие, которое называется сейчас студия "Квартал 95", - отметил Евгений.

В то же время он поделился, что не был удивлен решительности президента на фоне российского нашествия.

"Всегда человек был открытый и всегда был за правду. Он никогда не прощал предательства, унижения, произвола. И когда началось полномасштабное вторжение, для меня это не стало открытием. Я просто помню, что позвонил ему и говорю: "Началось". Он говорит: "Да". Ну, и все", - поделился он.


Что известно об отношениях Зеленского и Маслякова

Еще до президентства он рассказывал о недоразумениях с основателем и ведущим российского КВН. Хотя участие в проекте стало важным шагом для команды из Кривого Рога, танцевать под чужую дудку молодой юморист не собирался.

Ему предложили остаться в Москве и работать редактором телепрограммы, но при этом распустить команду. Зеленский отказался и вернулся домой вместе с друзьями, впоследствии основав шоу "Вечерний Квартал", хотя без палок в колеса не обошлось.

"Ну, для меня это вообще больной вопрос: что такое распустить друзей? Это что, рабы? После этого я был предан "анафеме", - сказал он в 2019 году в интервью Гордону.

Кошевой рассказал, почему Зеленский &quot;послал&quot; Маслякова: &quot;Такси до Москвы было отменено&quot;Владимир Зеленский (фото: facebook.comzelenskyy.official)

Напомним, Масляков умер 8 сентября 2024 года в 82 года от рака легких. Он не скрывал симпатии к диктатору Путину, в частности поддерживал на выборах.

Кроме того, незаконно посещал временно оккупированный Россией украинский Крым. В 2021-м признал лигу КВН, созданную в так называемой "ДНР". Также был внесен в базу центра "Миротворец".

Кошевой рассказал, почему Зеленский &quot;послал&quot; Маслякова: &quot;Такси до Москвы было отменено&quot;Александр Масляков (фото: wikipedia.org)

Владимир Зеленский Евгений Кошевой Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
