Stadium Family отреагировали на скандал с Миндичем: "Прекращаем работу"

Развлекательный YouTube-канал Stadium Family, который имеет 263 тысячи подписчиков, объявил о прекращении работы на неопределенный срок на фоне скандала с его совладельцем Тимуром Миндичем.

Как известно, Миндич был одним из владельцев канала, который специализировался на производстве развлекательного контента.

12 ноября юмористы опубликовали заявление о прекращении работы проекта и прокомментировали коррупционный скандал.

"Мы занимались производством всегда развлекательного контента, не политического, поэтому эти события не имеют никакого отношения ни к одному из резидентов, сценаристов и технической группы канала", - говорится в заявлении.

"На данный момент мы прекращаем работу своего канала на неопределенное время", - добавили они.

Stadium Family прекращает работу (фото: instagram.com/stadium_family)

Что известно о Stadium Family

Согласно данным YouControl, доля Миндича в компании ООО "Стедіум фемілі" составляет 75%. Кроме того, его имя появлялось в титрах видеороликов на YouTube-канале бренда с припиской продюсер. Остальные 25% принадлежат резиденту "Вечернего Квартала" Владимиру Мартынцу.

Stadium Family создают юмористический контент для YouTube и ТВ. Среди известных проектов Stadium Night, "Ставки", "Шпигун", "Батли" и "Разряд", где украинские знаменитости и публичные лица участвуют в развлекательных играх.

В состав резидентов входят Иван Кухарчук, Анастасия Ткаченко, Фима Константиновский, Владимир Мартынец, Андрей Рыбак, Владислав Стебливский и другие.

Stadium Family (фото: instagram.com/stadium_family)

Что известно о скандале с Миндичем

Бизнесмен, который также является совладельцем студии "Квартал 95" и бывшим партнером Зеленского, фигурирует в деле НАБУ о коррупции в энергетике.

10 ноября у него провели обыски, а на следующий день ему и другим фигурантам дела сообщили о подозрении. В то же время сам он покинул Украину незадолго до этого.

Напомним, в рамках операции антикоррупционных органов были обнародованы аудиозаписи, согласно которым участники обсуждали получение выгоды и отмывание средств на деятельности предприятий государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". По данным следствия, Миндич работал под псевдонимом Карлсон.

Ранее мы писали, как студия "Квартал 95" прокомментировала скандал с Миндичем.