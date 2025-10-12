ua en ru
Ястремская и Стародубцева в продолжении китайской серии: с кем сыграют в основе турнира в Нинбо

Воскресенье 12 октября 2025 13:15
Ястремская и Стародубцева в продолжении китайской серии: с кем сыграют в основе турнира в Нинбо Фото: Даяна Ястремская (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Третья и четвертая ракетки Украины - Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева сыграют в основной сетке хардового турнира WTA 500 в китайском Нинбо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Женской теннисной ассоциации.

Ястремская против сенсации года

Ястремская (№ 31 WTA) попала в основу турнира благодаря рейтингу и встретится в первом круге с представительницей Канады Викторией Мбоко (№24 WTA). Для теннисисток это будет первый очный поединок.

Мбоко - одна из главных сенсаций женского тура в 2025 году. 19-летняя теннисистка начинала сезон на 350-м месте в мировом рейтинге и сделала скачок более чем на 300 позиций, получив в том числе свой первый трофей на турнире WTA 1000 в Монреале.

В случае победы над Мбоко, Ястремская во втором круге сыграет против третьей сеяной - Елены Рыбакиной из Казахстана.

Отметим, что для Даяны - это первое в карьере выступление на турнире в Нинбо.

Последний свой турнир WTA украинка завершила снятием. На "тысячнике" в Ухане она из-за проблем со здоровьем не смогла продолжить матч первого круга с немкой Лаурой Зигемунд.

Ястремская и Стародубцева в продолжении китайской серии: с кем сыграют в основе турнира в Нинбо

Юлия Стародубцева (фото: Getty Images)

Второй шанс Стародубцевой

Компанию Ястремской составила четвертая отечественная ракетка Юлия Стародубцева (№131 WTA).

Для того, чтобы сыграть в основной сетке, ей пришлось пройти квалификацию. Там украинка прошла австралийку Присциллу Хон (7:6, 6:1) и немку Тамару Корпач (6:1, 6:3). Это были первые победы Юлии на уровне WTA после семи подряд поражений.

Стародубцева впервые в карьере пробилась в основной раунд турнира в Нинбо. В прошлом году украинка также участвовала в квалификации, но уступила в первом раунде китаянке Ю Сяоди.

Соперница Юлии на старте определится позже.

Ранее мы сообщили, что Костюк завершила сезон-2025 и поделилась амбициозной целью на следующий.

Узнайте также, почему теннисные мячи желтые.

