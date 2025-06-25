Свитолина получила престижную премию за выступления под флагом Украины: известно, как потратит призовые

Первая ракетка Украины Элина Свитолина получила награду Gainbridge Heart Award, которую ежегодно вручают теннисисткам за исключительное мужество, преданность команде и достойное представление своей страны на Кубке Билли Джин Кинг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

Как голосовали болельщики

30-летняя украинка победила в голосовании, набрав 33% голосов болельщиков со всего мира.

Это позволило ей опередить конкуренток - Бернарду Перу (США, 27%), Сонай Картал (Великобритания, 20%), Викторию Мбоко (Канада, 13%) и Ену Шибахару (Япония, 7%).

Свитолина стала третьей украинкой, которая получила Heart Award с момента ее основания в 2009 году. До этого награду получали Екатерина Бондаренко (2016 год) и Ангелина Калинина (2023-й).

Что сказала Свитолина о победе и призовых

"Для меня большая честь получить эту награду. Представлять Украину в такое непростое время - огромная мотивация. Спасибо всем, кто проголосовал. Это признание очень много для меня значит", - прокомментировала победу лидер украинского тенниса.

Также она сообщила, что денежный приз в размере 3 000 долларов решила передать в собственный благотворительный фонд Svitolina Foundation, который поддерживает молодых украинских теннисисток.