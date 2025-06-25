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Свитолина получила престижную премию за выступления под флагом Украины: известно, как потратит призовые

Среда 25 июня 2025 10:26
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Свитолина получила престижную премию за выступления под флагом Украины: известно, как потратит призовые Фото: Элина Свитолина (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Первая ракетка Украины Элина Свитолина получила награду Gainbridge Heart Award, которую ежегодно вручают теннисисткам за исключительное мужество, преданность команде и достойное представление своей страны на Кубке Билли Джин Кинг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Как голосовали болельщики

30-летняя украинка победила в голосовании, набрав 33% голосов болельщиков со всего мира.

Это позволило ей опередить конкуренток - Бернарду Перу (США, 27%), Сонай Картал (Великобритания, 20%), Викторию Мбоко (Канада, 13%) и Ену Шибахару (Япония, 7%).

Свитолина стала третьей украинкой, которая получила Heart Award с момента ее основания в 2009 году. До этого награду получали Екатерина Бондаренко (2016 год) и Ангелина Калинина (2023-й).

Свитолина получила престижную премию за выступления под флагом Украины: известно, как потратит призовые

Что сказала Свитолина о победе и призовых

"Для меня большая честь получить эту награду. Представлять Украину в такое непростое время - огромная мотивация. Спасибо всем, кто проголосовал. Это признание очень много для меня значит", - прокомментировала победу лидер украинского тенниса.

Также она сообщила, что денежный приз в размере 3 000 долларов решила передать в собственный благотворительный фонд Svitolina Foundation, который поддерживает молодых украинских теннисисток.

Последние матчи сборной Украины в Кубке Билли Джин Кинг

В апреле 2025 года украинская команда выступала в группе E квалификационного этапа, который проходил в Радоме (Польша).

За сборную Украины играли две первые теннисистки национального рейтинга - Элина Свитолина и Марта Костюк и лучшая отечественная пара - Людмила и Надежда Киченок. В качестве запасной действовала 10-я ракетка Украины - Катарина Завацкая.

В матчах квалификации украинки победили сборные Польши (3:0) и Швейцарии (2:1).

Эти победы и выход в финал позволили нашей команде подняться в рейтинге национальных сборных на восемь позиций. Сейчас "сине-желтые" - 11-е в мире.

Следующий матч сборной Украины на турнире состоится 17 сентября в китайском Шэньчжэне, где команда сыграет в 1/4 финала Кубка Билли Джин Кинг против сборной Испании.

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Теннис Элина Свитолина Сборная Украины
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