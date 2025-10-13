Дантес и Кацурина снова вместе? Как "спалилась" звездная пара

Украинский певец Владимир Дантес и ресторатор Даша Кацурина, похоже, снова проводят время вместе на фоне слухов о разрыве отношений. Они "спалились" на мелочи, которую заметили не все.

Как "спалилась" пара

Кацурина недавно выложила в Instagram "сториз" со своим песиком Василием - тем самым, которого она заводила вместе с Дантесом. В коротком видео любимец играет с другой собакой.

Stories Кацуриной (скриншот)

А через несколько часов похожее видео с Василием опубликовал и сам Вова - в том же месте, с теми же "действующими лицами".

"Встреча со старшим братом", - подписал кадры Дантес.

Stories Дантеса (скриншот)

Ни певец, ни бизнесвумен никаких объяснений не оставляли. Однако это совпадение в "сториз" может быть явным намеком, что между ними все же сохранились теплые отношения, даже если официально об этом пока не говорят.

Что известно об отношениях Кацурина и Дантеса

Летом 2022 года стало известно, что Владимир и Даша стали парой. Оба на тот момент пережили развод: артист с Надеждой Дорофеевой, а девушка - с ресторатором Михаилом Кацуриным.

Они быстро стали одной из самых обсуждаемых звездных пар.

Но в конце июня 2025 года в СМИ появилась информация, что пара больше не вместе.

Дантес и Кацурина (фото: instagram.com/volodymyrdantes)

После этого Кацурина отправилась в Португалию, а в соцсетях исчезли совместные фото. Также Даша писала, что "освобождает дом", где они жили вместе с Владимиром.

Дантес, в свою очередь, публиковал посты о "новых начинаниях", а блогер Богдан Беспалов даже отмечал, что артист якобы активно ходит на свидания.

Однако ни один из них официально не подтвердил разрыв. А теперь, судя по последним видео, история любви Дантеса и Кацуриной может получить продолжение.