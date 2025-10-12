Кэти Перри подогрела слухи о романе с бывшим премьер-министром Канады (фото)

Похоже, американская поп-звезда Кэти Перри снова влюблена. Певицу, которая недавно разошлась с актером Орландо Блумом, видели во время страстных поцелуев с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail .

Как сообщает издание, пару заметили на борту яхты Caravelle у побережья Санта-Барбары, Калифорния.

На кадрах видно, как 40-летняя исполнительница хита California Gurls и 52-летний политик обнимаются и целуются, не слишком обращая внимания на посторонние взгляды.

Кэти была в черном купальнике, а Трюдо - без рубашки, в обычных джинсах.

Очевидцы рассказывают, что певица причалила свою яхту к лодке для наблюдения за китами, после чего между ними начался "эмоциональный момент".

Кэти Перри & Джастин Трюдо живут этим. Видимо, она вернулась к целованию девушек & нравится pic.twitter.com/PdMMNrl9X5 - Loyal To The Foil (@MrWoodson124) 12 октября 2025 г.

"Я не сразу понял, кто это был, но когда увидел татуировку на его руке - все стало ясно. Это был Джастин Трюдо", - рассказал свидетель изданию.

Трюдо действительно имеет узнаваемую татуировку "ворона хайда" на плече - символ народа хайда, одного из коренных племен Канады.

Слухи подтвердились

Первые разговоры о возможных отношениях Перри и Трюдо появились еще в июле, когда их заметили в одном из элитных ресторанов Монреаля.

Тогда Кэти как раз начала свое мировое турне Lifetime. По словам очевидцев, пара вела себя непринужденно и часто наклонялась друг к другу во время разговора.

"Кэти очень им восхищена. Говорит, что он настоящая находка - умный, воспитанный и с отличным чувством юмора", - цитирует Daily Mail источник из близкого окружения певицы.

Джастин Трюдо (фото: Википедия)

Инсайдер также добавил, что Трюдо - "поразительно добрый в переписке" и что между ними есть эмоциональная связь, несмотря на плотные графики и расстояние.

Разрыв с Орландо Блумом

Роман Перри с бывшим канадским премьером начался всего через несколько месяцев после ее расставания с актером Орландо Блумом, с которым у певицы есть дочь Дэйзи.

В совместном заявлении пара тогда отметила, что "будет оставаться семьей" ради совместного воспитания ребенка.

Однако, по информации The Sun, причиной разрыва стала напряженность после "космической миссии" Кэти - полета на корабле Blue Origin Джеффа Безоса.

"Орландо считал это глупой идеей. Он был убежден, что эта поездка лишь навредит ее имиджу", - рассказал инсайдер.

Орландо Блум (фото: Википедия)

Кроме того, неудачный прием ее седьмого альбома 143 лишь усилил напряжение в отношениях.

Новый этап в жизни певицы

После непростого разрыва Перри, похоже, снова нашла вдохновение - на этот раз в компании харизматичного политика.

По словам источников, Трюдо "обращается с ней с уважением и легкостью", а сама певица "впервые за долгое время выглядит по-настоящему счастливой".

Хотя ни один из них официально не комментировал свои отношения, совместные поездки, ужин в Монреале и теперь - кадры с яхты, похоже, говорят сами за себя.