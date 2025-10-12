ua en ru
Вс, 12 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Кэти Перри подогрела слухи о романе с бывшим премьер-министром Канады (фото)

Воскресенье 12 октября 2025 18:30
UA EN RU
Кэти Перри подогрела слухи о романе с бывшим премьер-министром Канады (фото) Кэти Пери (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

Похоже, американская поп-звезда Кэти Перри снова влюблена. Певицу, которая недавно разошлась с актером Орландо Блумом, видели во время страстных поцелуев с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

Как сообщает издание, пару заметили на борту яхты Caravelle у побережья Санта-Барбары, Калифорния.

На кадрах видно, как 40-летняя исполнительница хита California Gurls и 52-летний политик обнимаются и целуются, не слишком обращая внимания на посторонние взгляды.

Кэти была в черном купальнике, а Трюдо - без рубашки, в обычных джинсах.

Очевидцы рассказывают, что певица причалила свою яхту к лодке для наблюдения за китами, после чего между ними начался "эмоциональный момент".

"Я не сразу понял, кто это был, но когда увидел татуировку на его руке - все стало ясно. Это был Джастин Трюдо", - рассказал свидетель изданию.

Трюдо действительно имеет узнаваемую татуировку "ворона хайда" на плече - символ народа хайда, одного из коренных племен Канады.

Слухи подтвердились

Первые разговоры о возможных отношениях Перри и Трюдо появились еще в июле, когда их заметили в одном из элитных ресторанов Монреаля.

Тогда Кэти как раз начала свое мировое турне Lifetime. По словам очевидцев, пара вела себя непринужденно и часто наклонялась друг к другу во время разговора.

"Кэти очень им восхищена. Говорит, что он настоящая находка - умный, воспитанный и с отличным чувством юмора", - цитирует Daily Mail источник из близкого окружения певицы.

Кэти Перри подогрела слухи о романе с бывшим премьер-министром Канады (фото)Джастин Трюдо (фото: Википедия)

Инсайдер также добавил, что Трюдо - "поразительно добрый в переписке" и что между ними есть эмоциональная связь, несмотря на плотные графики и расстояние.

Разрыв с Орландо Блумом

Роман Перри с бывшим канадским премьером начался всего через несколько месяцев после ее расставания с актером Орландо Блумом, с которым у певицы есть дочь Дэйзи.

В совместном заявлении пара тогда отметила, что "будет оставаться семьей" ради совместного воспитания ребенка.

Однако, по информации The Sun, причиной разрыва стала напряженность после "космической миссии" Кэти - полета на корабле Blue Origin Джеффа Безоса.

"Орландо считал это глупой идеей. Он был убежден, что эта поездка лишь навредит ее имиджу", - рассказал инсайдер.

Кэти Перри подогрела слухи о романе с бывшим премьер-министром Канады (фото)Орландо Блум (фото: Википедия)

Кроме того, неудачный прием ее седьмого альбома 143 лишь усилил напряжение в отношениях.

Новый этап в жизни певицы

После непростого разрыва Перри, похоже, снова нашла вдохновение - на этот раз в компании харизматичного политика.

По словам источников, Трюдо "обращается с ней с уважением и легкостью", а сама певица "впервые за долгое время выглядит по-настоящему счастливой".

Хотя ни один из них официально не комментировал свои отношения, совместные поездки, ужин в Монреале и теперь - кадры с яхты, похоже, говорят сами за себя.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Отношения Звёзды
Новости
Россияне "Шахедом" атаковали электростанцию на Киевщине: ранены двое работников ДТЭК
Россияне "Шахедом" атаковали электростанцию на Киевщине: ранены двое работников ДТЭК
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит