ua en ru
Пн, 13 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Денисенко "прямо в лоб" спросили о романе с Савранским: что она ответила (видео)

Понедельник 13 октября 2025 17:06
UA EN RU
Денисенко "прямо в лоб" спросили о романе с Савранским: что она ответила (видео) Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Автор: Полина Иваненко

Актрису Наталку Денисенко, которая недавно заговорила о второй свадьбе после развода с актером Андреем Фединчиком, прямо спросили о ее отношениях с предпринимателем Юрием Савранским. Недавно их "застали" вместе.

Как сообщает РБК-Украина, в комментарии для нового выпуска "Ближче до зірок" актриса заявила, что не ожидала такого внимания к своей личной жизни.

Что сказала Наталка

Когда звезда услышала вопрос о вероятном романе, она отказалась говорить на эту тему. Также Денисенко не захотела говорить и о Савранском.

При этом она призналась, что даже не ожидала того, что на нее "польется столько грязи"

"То, что любят у нас люди разводить ср*чи на ровном месте, это, конечно, выбивает. Очень выбивает. Мне кажется, уже то, что выдержала я такую волну хейта даже от самых близких людей - я могу выдержать абсолютно все", - сказала Наталка.

По мнению актрису, многие могут думать, что ей все легко дается. И поэтому вокруг ее персоны столько слухов.

"Просто я понимаю, что люди, когда смотрят на меня, они думают: "Ей все далось легко, она красивая, она успешная, она красивая, она богатая". Не понимают, какой ценой это далось мне", - добавила она.

Почему возникли слухи о романе Денисенко с Савранским

В сентябре бывший муж актрисы оставлял гневные комментарии под ее фото, намекая, что именно Савранский появился в ее жизни еще во время брака. Впоследствии заявления Фединчика были удалены, но скриншоты "разлетелись" в сети.

""Ооооо!!! Юрка подарил!!! Когда я был не рядом... Вам все вернется... Юрка Савранский... Он кстати под юбку тебе залазил, когда я вынужденно был далеко... Горите в аду", - говорилось в комментариях.

Позже Денисенко отметила, что не намерена публично ссориться с бывшим и благодарна за прожитые годы. А комментировать его слова она не стала.

Позже актриса впервые публично вспомнила Савранского, объяснив, что он "друг и модель в рекламной кампании бренда". Также она отметила, что будет говорить о личной жизни и новых отношениях только тогда, когда "на руке будет бриллиант".

А недавно же в сети появились фото, на которых Денисенко сидит у Савранского на коленях.

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Наталка Денисенко Звезды шоу-бизнеса
Новости
У Зеленского озвучили главную цель визита украинской делегации в США
У Зеленского озвучили главную цель визита украинской делегации в США
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит