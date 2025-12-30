Джордж Клуні з родиною отримали нове громадянство

Про це пише РБК-Україна з посиланням на видання AFP .

Родина Клуні у списку нових громадян Франції

У суботу у Франції оприлюднили офіційні документи з переліком нових громадян країни, до якого увійшли Джордж Клуні, його дружина Амаль та їхні діти-близнюки Александр і Елла.

Актор, який також має громадянство США, та Амаль Клуні - британсько-ліванська юристка з гуманітарного права - давно пов’язані з Францією.

Попри наявність будинків у Великій Британії та поблизу родини Клуні в Кентуккі, основним місцем проживання сім’ї стала ферма у Франції.

Джордж Клуні з дружиною (фото: Getty Images)

Про це актор розповідав у лютому в інтерв’ю The New York Times.

"Зростаючи в Кентуккі, я хотів лише втекти з ферми, втекти від цього життя. Тепер я знову опинився в ньому. Я вожу трактор і маю всілякі речі. Це найкращий шанс на нормальне життя", - зазначав Клуні.

Подібні думки актор озвучував і в жовтні в інтерв’ю журналу Esquire, відкрито говорячи про своє занепокоєння майбутнім дітей.

"Я хвилювався через виховання наших дітей у Лос-Анджелесі, в культурі Голлівуду. Я відчував, що вони ніколи не отримають справедливого шансу на життя. Франція - їм начхати на славу", - наголошував Джордж.

За словами Клуні, він не хоче, щоб його діти зростали під постійною увагою папараці або ставали об’єктом порівнянь із іншими "зірковими" нащадками.

Джордж Клуні (фото: Getty Images)

Питання приватності для нього принципове вже багато років. Зокрема, у 2021 році актор опублікував відкритого листа, в якому закликав медіа не показувати обличчя його дітей задля їхньої безпеки.

Суворі закони проти папараці у Франції

У Франції діє одне з найсуворіших у Європі законодавств щодо захисту приватного життя.

У країні заборонено фотографувати людину в приватному просторі або поширювати персональні дані, зокрема адресу чи номери телефонів.

Крім того, публікація знімків знаменитостей у громадських місцях також є незаконною, якщо їхня поява не пов’язана безпосередньо з виконанням публічних функцій.

Як зазначав американський адвокат Чассен Палмер у статті 2020 року для California Western International Law Journal, у Франції спроби папараці знімати знаменитостей у приватний час часто завершуються юридичними наслідками.

За його словами, охорона або представники зірок фіксують дії фотографів, після чого юристи попереджають медіа про можливі цивільні позови.

Така практика, наголошує юрист, суттєво стримує втручання у приватне життя публічних осіб.

Саме ці умови, як неодноразово підкреслював Джордж Клуні, і роблять Францію місцем, де його родина може жити максимально спокійним і "нормальним" життям.