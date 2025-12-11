ua en ru
От мюзикла до "попсы": Винник объяснил, почему променял Голливуд на Украину

Четверг 11 декабря 2025 20:00
От мюзикла до "попсы": Винник объяснил, почему променял Голливуд на Украину Олег Винник (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)
Автор: Иванна Пашкевич, Юлия Гаюк

Украинский певец Олег Винник объяснил, почему, имея успешную карьеру в Германии и реальные перспективы в Лондоне и даже Голливуде, в свое время сознательно выбрал путь украинского артиста.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

По словам исполнителя, решение строить карьеру в Украине было не прагматичным, а глубоко внутренним.

До переезда в Украину Винник много лет работал в Европе, в частности в ведущих мюзиклах.

Он рассказал, что по-настоящему почувствовал успех после премьеры "Отверженных" в 2003 году, где исполнил главную роль Жана Вальжана.

"Это была вершина мюзиклового мира. Главная роль, полные залы, тысячи зрителей каждый раз", - пояснил певец.

По его словам, после премьеры вся Германия была заклеена афишами с его именем, а пресса активно писала о "норвежце Олеге Виннике", не зная, что он украинец.

От мюзикла до &quot;попсы&quot;: Винник объяснил, почему променял Голливуд на УкраинуОлег Винник (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)

"Тогда у меня в гримерке всегда висел украинский флаг. А украинские журналисты искали меня через посольство - несколько месяцев", - вспомнил артист.

Несмотря на стремительный рост популярности, именно тогда Винник начал писать собственные песни.

"Я не мог с этим жить спокойно. Выступаешь перед двумя тысячами людей, слезаешь со сцены - и бежишь к пианино записывать мелодию на телефон", - поделился он.

Вскоре исполнитель получил новые топовые роли в мюзиклах - в частности в "Элизабет", где сыграл Смерть более 300 раз. Но мыслями он уже был не в Европе.

"Я четко видел себя с украинскими песнями перед своими людьми. Это не была мечта - это было ощущение", - отметил Олег.

В 2006 году певцу открылись еще большие возможности: его приглашали в Лондон, на Бродвей и даже на кастинг в фильме "Парфюмер".

"Меня приглашали играть Жана Вальжана в Лондоне, были серьезные переговоры, кастинг на главную роль в кино. Но я отказался", - рассказал артист.

Причина была проста - на тот момент у него уже был готов украиноязычный альбом.

От мюзикла до &quot;попсы&quot;: Винник объяснил, почему променял Голливуд на УкраинуОлег Винник (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)

Я уже не мог от этого убежать. Я знал, что должен петь для украинцев", - подчеркнул Винник.

По его словам, европейские коллеги не понимали такого решения.

"Они крутили пальцем у виска и говорили, что с такими данными надо делать мировую карьеру, а не идти в "попсу", - признался исполнитель.

По возвращении в Украину он столкнулся с непониманием уже со стороны отечественных продюсеров.

"Мне прямо говорили: песни хорошие, но на украинском это никому не нужно - надо переводить на русский", - вспоминает Винник.

Артист признал, что тогда частично пошел на компромисс, ведь украинский шоу-бизнес был почти полностью русскоязычным.

"Я пошел тем путем, который диктовал рынок. Но самого шоу-бизнеса я не люблю и до сих пор не верю в него", - заявил Винник.

Он добавил, что для него музыка всегда была не бизнесом, а призванием.

"Мне не надо никуда рваться. Я просто выхожу к людям и пою то, что мне Бог дает", - подытожил Олег Винник.

