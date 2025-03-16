Райан Гослинг, Ричард Гир, Том Хэнкс и другие: кто из голливудских звезд "сбежал" из США и почему

Голливудские звезды начали массово переезжать из Соединенных штатов Америки еще после выборов в ноябре 2024 года, на которых победу одержал Дональд Трамп. Актеры, телеведущие, режиссеры скупают дома в других странах.

Кто из знаменитостей уже переехал и почему, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Эллен Дедженерес и Порша де Росси

Знаменитая телеведущая Эллен Дедженерес вместе со своей женой Поршей де Росси решили покинуть Калифорнию и переехать в Англию. Такое решение стало ответом на результаты президентских выборов в США.

Эллен Дедженерес и Порша де Росси (фото: instagram.com/ellendegeneres)

Рози О'Доннелл

Актриса и ведущая Рози О'Доннелл в одном из своих видео в соцсетях призналась, что переехала в Ирландию вместе с 12-летней дочерью Дакотой за несколько дней до инаугурации. Она не планировала покидать США, но решила, что так будет лучше для нее и ее ребенка. У нее также остались старшие дети в Америке. О'Доннелл также заявила о намерении получить ирландское гражданство - у нее бабушка и дедушка оттуда.

Рози О'Доннелл (скриншот)

Софи Тернер

Британская актриса, которая длительный период проживала в США со своим бывшим мужем Джо Джонасом, решила вернуться в родную Великобританию. Ее беспокоили ситуация с насилием в США, запрет абортов и политический климат.

Софи Тернер (фото: instagram.com/sophiet)

Ева Лонгория

Звезда "Отчаянных домохозяек" перебралась в Европу и теперь живет на две страны: Испанию и Мексику. Она отрицает, что решение о переезде было связано с политикой, называя основной причиной работу. Ранее в сети активно обсуждали возможный политический подтекст в действиях Евы, в одном из интервью она жаловалась на нестабильность в стране, в частности проблемы бездомности и высокие налоги в Калифорнии.

Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)

Ричард Гир

Голливудский актер Ричард Гир продал ранчо в Коннектикуте и перебрался в Мадрид вместе с женой Алехандрой Сильвой и детьми. Он считает, что это будет отличная возможность для его семьи познакомиться с испанской культурой. Тем более его жена - испанка. Такое решение объясняет компромиссом, поскольку возлюбленная семь лет прожила с ним в США.

Ричард Гир (фото: GettyImages)

Том Хэнкс

Оскароносный актер через письмо в СМИ заявил, что временно покидает США после выборов. Свое решение назвал "политическим отпуском" и намекнул, что вернется только в случае кардинальных изменений в стране.

Том Хэнкс (фото: instagram.com/tomhanks)

Америка Феррера

Звезда фильма "Барби" вместе с семьей перебралась в Великобританию. Однако планирует сохранить присутствие в США, чтобы продолжать карьеру и бороться за права женщин и латиноамериканцев.

Америка Феррера (фото: instagram.com/americaferrera)

Райан Гослинг и Ева Мендес

Известные голливудские супруги также присоединились к волне эмиграции американских звезд. Как известно, они стали одними из знаменитостей, которые приобрели поместье в Великобритании.

Райан Гослинг (фото: GettyImages)

Заметим, что после победы Трампа на выборах 2024 года количество богатых американцев, которые переселяются в Великобританию, значительно возросло. По данным риэлторов, на 30-40% увеличился спрос на недвижимость в Лондоне. Великобритания стала одним из самых популярных направлений для переезда. Также звезды активно едут в Испанию, Италию и Нидерланды.

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