"Я же нормальный человек". Бадоев объяснил, почему не привозит детей в Украину

Суббота 13 декабря 2025 18:18
UA EN RU
"Я же нормальный человек". Бадоев объяснил, почему не привозит детей в Украину
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Режиссер и продюсер Алан Бадоев поделился подробностями жизни своих детей - Бориса и Лолиты, которые уже несколько лет живут в Италии. Он объяснил, почему они не приезжают в Украину во время полномасштабной войны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью Бадоева Рамине.

Почему Бадоев не хочет привозить детей в Украину

По словам Бадоева, главная причина - безопасность и психологическое состояние сына и дочери.

"Ну, я же нормальный человек. Не хочу, чтобы у них был стресс. Абсолютно каждый отец или мать, если имеет возможность сделать так, чтобы ребенок не испытывал стресса, будет это делать. Дети же не специально уехали, хотя и те, кто специально, я нормально к этому отношусь. Если ты можешь сделать так, чтобы твой ребенок как можно дольше оставался ребенком - это надо делать", - отметил режиссер.

Он подчеркнул, что его дети выехали за границу задолго до начала полномасштабного вторжения и живут в Италии уже семь лет. Адаптация, по его словам, была непростой.

"Пришлось пройти очень тяжелый момент. Это переобучение на итальянский, английский, впоследствии французский. Далее им полностью необходимо было переучить себя по-другому вести себя, потому что нам говорили, что они очень какие-то грубые. Но потом дети поняли, что имелось в виду - пространство", - поделился Бадоев.

&quot;Я же нормальный человек&quot;. Бадоев объяснил, почему не привозит детей в УкраинуДети Бадоева (фото: instagram.com/alanbadoev)

Когда началось полномасштабное вторжение, Борис и Лолита спрашивали отца, почему он не выезжает. Режиссер объяснил им, что хочет создавать проекты об Украине, которые останутся для них и помогут лучше понять свою страну.

Также Бадоев рассказал, на каких языках общаются его дети. По его словам, они знают украинский и хорошо его понимают, однако в повседневной жизни преобладает итальянский.

"Употребляют ли они украинский каждый день? Да нет, они на итальянском разговаривают, потому что все друзья итальянцы. Разговаривают ли на русском? Дома точно разговаривают. Когда я с дочкой, она говорит со мной на украинском. Это для нее не проблема. Или она чувствует, что это что-то очень важно для нее? Нет, давайте будем честны. Она чувствует, что это для меня важно", - признался Алан.

Кстати, сын и дочь пошли по стопам отца и выбрали режиссерское дело. Борис уже работает в профессии, а Лолита в этом году поступила в Римскую академию искусств и имеет первые творческие отличия.

"Она уже имеет свои работы и даже грамоты. Очень классная девушка. Очень горжусь", - подытожил Бадоев.

