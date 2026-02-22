Повалий выдала очередное скандальное заявление: размечталась о "российском" Киеве

Певица-предательница Таисия Повалий, которая давно поддерживает российский режим, снова отличилась скандальным заявлением. Артистка выдала пропагандистские тезисы о будущем Украины и даже заявила, что хочет видеть Киев "российским".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью предательницы российскому пропагандистскому медиа.

Какой новый бред выдала Повалий

Исполнительница озвучила нарративы, которые полностью повторяют риторику российской пропаганды.

По ее словам, она хотела бы вернуть себе жилье, которое ранее конфисковали в Украине, тогда как будущее самой страны ее не волнует.

В частности, она заговорила о так называемом "воссоединении славянских народов" и заявила, что якобы именно это может принести миру добро.

"Не знаю, будет ли Украина. Мне нужно, чтобы Киев был наш, русский. Моя миссия - воссоединение славянских народов. Я считаю, что основа славянских людей - это доброта. Когда мы воссоединимся, когда в нашу семью вернутся все сестры (Малая Россия, Белая Россия (слава Богу, с нами) и Великая Россия), тогда на планете воцарится добро", - заявила Повалий.

Таисия Повалий наговорила бред о будущем Украины (скриншот из видео)

Фактически такими словами певица поддержала идею оккупации украинской столицы российскими войсками.

Она также повторила пропагандистский тезис о так называемом "едином народе" и заявила, что ее миссия - якобы "говорить правду".

Кроме того, певица утверждала, что украинцы якобы "зазомбированы", а украинские медиа с 2014 года якобы "говорят гадости о России и ее лидерах".

Что известно о позиции Повалий

Таисия Повалий родилась и выросла в Киевской области. В 2000-х годах она строила карьеру как в Украине, так и в России, записывая дуэты с российскими артистами, в частности Николаем Басковым и Стасом Михайловым.

После Революции достоинства 2014 года певица фактически переехала в РФ, где продолжила выступать и участвовать в российских телешоу.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину она открыто поддержала политику Кремля и неоднократно появлялась на российском телевидении.

Таисия Повалий (фото: российские СМИ)

С 2022 года артистка находится под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В сентябре 2024 года Министерство юстиции подало иск в Высший антикоррупционный суд о конфискации ее активов.

Уже 23 октября того же года суд принял решение передать имущество Повалий в собственность государства.