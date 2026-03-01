ua en ru
Ани Лорак заявила о "выдавливании" с украинской сцены и намекнула на Тину Кароль

Воскресенье 01 марта 2026 18:10
Ани Лорак заявила о "выдавливании" с украинской сцены и намекнула на Тину Кароль Ани Лорак и Тина Кароль (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Певица Ани Лорак, которая молчит о войне, живет и строит карьеру в РФ, заявила, что якобы чувствовала давление в Украине, а также вспомнила свою давнюю конкурентку - Тину Кароль.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью предательницы российскому YouTube-каналу.

Больше интересного: Известная телеведущая вспомнила, как написала Ани Лорак в начале войны

По словам Лорак, ее активные гастроли в России начались после участия в "Евровидении 2008", где она представляла Украину.

Певица убеждена, что ее популярность и успех могли вызвать зависть у некоторых коллег.

"Это все совпало после "Евровидения". В 2008-2010 годах был пик моих гастролей в России. Я стала народной артисткой Украины. Эта награда и тот успех, который обрушился на меня, конечно вызвал неприятные чувства у людей И пусть история рассудит, потом оно все всплывет однажды и мы узнаем всю правду", - высказалась исполнительница.

Артистка также заявила, что якобы оказалась перед выбором - оставаться в Украине или продолжать развивать карьеру в России.

Ани Лорак заявила о &quot;выдавливании&quot; с украинской сцены и намекнула на Тину КарольАни Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

По ее словам, она решила сосредоточиться именно на втором варианте.

"Я завоевала все, что возможно в этой стране. Надо двигаться дальше, развиваться. И тогда тебе просто говорят: или ты должен остаться, или мы тебя перекрываем", - рассказала поклонница Путина.

Отдельно певица прокомментировала предположение, что ее проблемы с возвращением на украинскую сцену могли быть связаны с позицией Тины Кароль.

В частности, в разговоре вспомнили слова режиссера Олега Боднарчука, который ранее предполагал, что именно Кароль могла повлиять на ситуацию.

"Это его мнение, наверное, не безосновательное, потому что об этом говорят все. Когда я эту лавину на себе почувствовала, к кому мне пойти разбираться? Я это чувствовала на себе... Когда включаются против тебя на уровне страны, что я должна сделать", - пожаловалась Лорак.

Ани Лорак заявила о &quot;выдавливании&quot; с украинской сцены и намекнула на Тину КарольАни Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Что известно о позиции Лорак после начала большой войны

После начала полномасштабного вторжения России в Украину певицу начали открыто называть предательницей, поскольку она не прекратила концертную деятельность в РФ.

В то же время в самой России артистку критиковали из-за слухов о якобы сборе средств в поддержку Вооруженных сил Украины.

Сама исполнительница эти обвинения публично опровергла и заявила, что не помогала украинским военным и не собирается этого делать.

В марте 2024 года стало известно, что певица подала документы на получение российского гражданства.

А в начале 2025 года она обновила данные своего российского индивидуального предприятия. Информация об этом появилась в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей РФ.

Ани Лорак заявила о &quot;выдавливании&quot; с украинской сцены и намекнула на Тину КарольАни Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ранее, 22 ноября 2024 года, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении Ани Лорак звания "Народная артистка Украины".

В то же время появилась информация, что певица тайно оформила новый украинский паспорт.

Вероятно, это было необходимо для легализации ее пребывания на территории России, ведь без действующих документов Каролина Куек - настоящее имя артистки - могла бы нарушить российское миграционное законодательство.

Согласно новым правилам, граждане Украины, которые находились в России без законных оснований, должны были до 10 сентября 2025 года либо покинуть территорию страны, либо официально урегулировать свой статус.

