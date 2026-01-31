Певица-предательница Елка отказалась от украинского гражданства: детали

Певица Елка (Елизавета Иванцив), которая родилась в Ужгороде, но живет в РФ и не осуждает агрессию Кремля, решила получить российский паспорт. И оказалось, что предательница пошла на такой шаг не просто так.

Что известно о поступке певицы

Оказалось, что недавно предательница отказалась от украинского гражданства и получила российский паспорт. На днях Елка вышла замуж за Рождена Ануси, музыканта и героя украинского "Холостяка" из Одессы.

"Перед тем, как жениться на мальчике-красавчике, она получила российский паспорт. Ранее артистка из Ужгорода имела проблемы с бизнесом в РФ, потому что срок ее украинского паспорта истек", - утверждают российские Telegram-каналы.

Елка якобы не могла получить новый паспорт гражданки Украины из-за полномасштабной войны.

"Ее фирму закрыли из-за неактуальных документов. Представитель певицы отказался от комментариев", - указано в сообщении.

Елка получила российский паспорт (фото: facebook.com/elkasinger)

Напомним, певица не осуждала полномасштабную войну РФ против Украины. Она живет на территории страны-агрессора, дает концерты. Лишь осенью 2025 года Елка заговорила о войне, но сделала это осторожно, о преступлениях россиян она не сказала.

"Пусть, пожалуйста, у тех, кто этим всем рулит, хватит мудрости сделать так, чтобы это было не больно. Потому что я волнуюсь об этом каждый день, у меня сердце болит. У меня там мама, у меня там столько друзей. Каждый из вас в Украине имеет огромное количество друзей. И я не знаю человека, который бы не волновался по этому поводу", - заявила артистка.

Кроме этого, недавно она убрала упоминание о Борисполе из своей песни "Прованс". Теперь Елка поет этот трек без упоминаний об украинском аэропорте.