Ужасный дебют Костюка: "Динамо" уступило худшей команде УПЛ и установило антирекорд (видео)

Понедельник 01 декабря 2025 17:31
Ужасный дебют Костюка: "Динамо" уступило худшей команде УПЛ и установило антирекорд (видео)
Автор: Андрей Костенко

Киевское "Динамо" в рамках 14-го тура украинской Премьер-лиги провело первый поединок под руководством нового наставника Игоря Костюка и его тренерского штаба. Соперником был главный аутсайдер сезона - "Полтава".

Как прошел матч и с каким счетом завершился - сообщает РБК-Украина.

УПЛ. 14-й тур

"Динамо" - "Полтава" - 1:2

Голы: Яцик, 79 - Одарюк, 45+1, Мисюра, 73

Как прошла игра

Дебют нового тренера выпал на матч с последней командой УПЛ, которая до этого одержала лишь одну победу в 13-ти матчах. Казалось, лучшего варианта нечего и желать - идеальный соперник для пробы пера новым наставником.

Однако результат показал, что кризис у действующих чемпионов - не только в тренерском штабе.

"Динамо" имело преимущество в первом тайме, но получило гол в свои ворота в компенсированное время. Мяч на счету нападающего гостей - Одарюка.

Во втором тайме "Полтава" без проблем действовала вторым номером и позволяла "Динамо" доминировать по владению мячом. Сама же - удачно использовала стандарты. На 73-й минуте гости забили во второй раз: Мисюра после розыгрыша углового вколотил мяч под перекладину - 0:2.

Единственное, что удалось "Динамо" - сократить отставание. Один гол отыграл Яцик.

Таким образом, "Динамо" проиграло четвертый подряд матч в УПЛ. Ранее киевляне уступали "Шахтеру" (1:3), ЛНЗ (0:1) и "Колосу" (0:2). Такая серия из поражений случились впервые в истории участия киевлян в чемпионатах Украины - это абсолютный антирекорд.

Турнирное положение

После 14-го тура действующие чемпионы занимают в таблице седьмое место (20 очков). "Полтава" несмотря на победу остается последней - 9 очков.

Ранее мы сообщили, что тренер клуба УПЛ может потерять должность после очередного поражения.

Также мы писали, что экс-тренер "Шахтера" Паулу Фонсека выразил желание вернуться в Украину.

