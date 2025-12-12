ua en ru
Пт, 12 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Таблица коэффициентов УЕФА: какое место Украины после успеха "Шахтера" и вылета "Динамо"

Пятница 12 декабря 2025 08:57
UA EN RU
Таблица коэффициентов УЕФА: какое место Украины после успеха "Шахтера" и вылета "Динамо" Фото: "Шахтер" остался единственным представителем Украины в еврокубках (ФК "Шахтер")
Автор: Андрей Костенко

Завершилась очередная неделя еврокубков, после чего УЕФА обновил таблицу коэффициентов.

О текущей ситуации в рейтинге - рассказывает РБК-Украина.

Последние результаты в Лиге коференций

Донецкий "Шахтер" одержал важную победу на Мальте, обыграв "Хамрун Спартанс" (2:0). Этот результат гарантировал команде место в плей-офф Лиги конференций и приблизил к прямому выходу в 1/8 финала. В последнем туре "горнякам" достаточно и ничьей в домашнем матче с хорватской "Риекой".

В то же время, "Динамо" проиграло на выезде итальянской "Фиорентине" (1:2) и окончательно потеряло шансы на продолжение борьбы в ЛК. Матч заключительного тура против армянского "Ноа" для киевлян не будет иметь турнирного значения.

Победа и бонусы от "Шахтера"

Украинская копилка уже пополнилась бонусами за выход "Шахтера" в плей-офф.

Команда Арды Турана получила 2 балла за победу и 1.625 бонусного балла. В таблице коэффициентов это дало Украине 0.906 балла.

Бонус может возрасти, если "горняки" завершат основной этап выше. Максимально возможные:

  • 4 балла за первое место
  • +0.5 балла за прямой выход в 1/8 финала.

Всего в сезоне-2025/26 Украина набрала 5.656 балла, что соответствует 15-му месту среди всех ассоциаций.

В 5-летнем рейтинге, по результатам которого и формируют представительство страны в еврокубках, Украина имеет 23.256 балла и удерживает 25-ю позицию.

Таблица коэффициентов УЕФА: какое место Украины после успеха &quot;Шахтера&quot; и вылета &quot;Динамо&quot;

Надежда на "горняков"

Заключительный тур группового этапа Лиги конференций имеет огромное значение для Украины. Победа "Шахтера" может добавить в таблицу еще 1.22 балла.

Это серьезный шанс подняться выше в борьбе за место в топ-22. Именно оно позволит чемпиону УПЛ в сезоне-2027/28 стартовать в квалификации ЛЧ со второго раунда, а не с первого.

Добавим также, что в клубном рейтинге УЕФА "Шахтер" поднялся на 47-ю позицию, а "Динамо" занимает 115-е место.

Ранее стало известно, на каком месте в обновленном рейтинге ФИФА завершает год женская сборная Украины.

Также узнайте где "сине-желтые" примут соперников в номинально домашних матчах плей-офф квалификации к ЧМ-2026.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Шахтер Динамо
Новости
Под ударом энергетика и здания: последствия ночной атаки РФ по Одессе и области (фото)
Под ударом энергетика и здания: последствия ночной атаки РФ по Одессе и области (фото)
Аналитика
Света будет больше? Смогут ли решения Кабмина смягчить графики отключений
Юрий Дощатов, Дмитрий Сидоров Света будет больше? Смогут ли решения Кабмина смягчить графики отключений