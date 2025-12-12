Таблица коэффициентов УЕФА: какое место Украины после успеха "Шахтера" и вылета "Динамо"

Последние результаты в Лиге коференций

Донецкий "Шахтер" одержал важную победу на Мальте, обыграв "Хамрун Спартанс" (2:0). Этот результат гарантировал команде место в плей-офф Лиги конференций и приблизил к прямому выходу в 1/8 финала. В последнем туре "горнякам" достаточно и ничьей в домашнем матче с хорватской "Риекой".

В то же время, "Динамо" проиграло на выезде итальянской "Фиорентине" (1:2) и окончательно потеряло шансы на продолжение борьбы в ЛК. Матч заключительного тура против армянского "Ноа" для киевлян не будет иметь турнирного значения.

Победа и бонусы от "Шахтера"

Украинская копилка уже пополнилась бонусами за выход "Шахтера" в плей-офф.

Команда Арды Турана получила 2 балла за победу и 1.625 бонусного балла. В таблице коэффициентов это дало Украине 0.906 балла.

Бонус может возрасти, если "горняки" завершат основной этап выше. Максимально возможные:

4 балла за первое место

+0.5 балла за прямой выход в 1/8 финала.

Всего в сезоне-2025/26 Украина набрала 5.656 балла, что соответствует 15-му месту среди всех ассоциаций.

В 5-летнем рейтинге, по результатам которого и формируют представительство страны в еврокубках, Украина имеет 23.256 балла и удерживает 25-ю позицию.

Надежда на "горняков"

Заключительный тур группового этапа Лиги конференций имеет огромное значение для Украины. Победа "Шахтера" может добавить в таблицу еще 1.22 балла.

Это серьезный шанс подняться выше в борьбе за место в топ-22. Именно оно позволит чемпиону УПЛ в сезоне-2027/28 стартовать в квалификации ЛЧ со второго раунда, а не с первого.

Добавим также, что в клубном рейтинге УЕФА "Шахтер" поднялся на 47-ю позицию, а "Динамо" занимает 115-е место.