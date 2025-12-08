ua en ru
ЛНЗ выигрывает первый круг, успех "Динамо" с Костюком и скандал в Житомире: самое интересное в 15 туре УПЛ

Понедельник 08 декабря 2025 17:25
ЛНЗ выигрывает первый круг, успех "Динамо" с Костюком и скандал в Житомире: самое интересное в 15 туре УПЛ Фото: ЛНЗ стал сенсационным победителем первого круга (УПЛ)
Автор: Андрей Костенко

Команды украинской Премьер-лиги сыграли ровно половину турнирной дистанции сезона-2025/26.

О самом интересном в 15-м туре - рассказывает РБК-Украина.

Сенсационный успех ЛНЗ

Команда Виталия Пономарева без видимых усилий одолела столичную "Оболонь" (3:0), обошла донецкий "Шахтер" на один балл и возглавила турнирную таблицу.

Поскольку "Шахтер" играл позже, этот успех черкасцев расценивался, как временный - до завершения поединка "горняков" с "Колосом". Однако ковалевцы в очередной раз доказали, что соперник они непростой и турнирных баллов никому не дарят. Матч завершился нулевой ничьей.

"Шахтер" потерял баллы во втором матче подряд и лишь сравнялся с ЛНЗ по очкам. Но поскольку черкасцы сокрушили донецкий клуб в очном поединке (4:1), именно они стали победителями первого круга чемпионата.

Первая победа Костюка с "Динамо"

Действующие чемпионы наконец-то прервали свою ужасную серию из четырех поражений подряд, одолев новичка элиты - "Кудривку" (2:1).

Игорь Костюк выпустил в старте сразу трех своих бывших подопечных по юношескому составу "Динамо" и это освежило игру. Показательно, что решающий гол забил один из этого трио - нападающий Матвей Пономаренко.

Красный свет для "Полесья"

Вплотную к ЛНЗ и "Шахтеру" могло приблизиться житомирское "Полесье" - если бы победило во Львове местный "Рух". Но "волкам" не удалось выгрызть даже ничью (0:1).

Кроме "баранки" в таблицу, житомирцы "заработали" два удаления уже на старте матча. Причем одним из тех, кому арбитр указал на дверь стал наставник команды Руслан Ротань.

Поражение не помешало "Полесью" финишировать в первом круге на третьем месте. Но на пятки им наступает "Кривбасс". Подопечные Патрика ван Леувена не имели проблем с "Александрией" (3:0) и приблизились к житомирской команде на расстояние в два пункта.

Блэкаут в Житомире

А пока "Полесье" находилось во Львове, на их родной арене кипели ожесточенные страсти. Матч между харьковским "Металлистом 1925" и ровенским "Вересом" был сорван из-за отсутствия электроснабжения на арене.

Харьковчане предложили соперникам доиграть поединок на следующий день, но те не согласились. "Верес" собрал вещи и уехал домой. А потом в заявлении клуба дал понять, что выступает за присуждение соперникам технического поражения.

Теперь решение о судьбе матча должна принять УАФ.

Все результаты тура

"Заря" - "Карпаты" - 1:0 (Будковский, 28)

ЛНЗ - "Оболонь" - 3:0 (Кузык, 37, Ноникашвили, 77, Яшари, 84)

"Колос" - "Шахтер" - 0:0

"Кудривка" - "Динамо" - 1:2 (Нагнойный, 66 - Пихаленок, 10, Пономаренко, 38)

"Кривбасс" - "Александрия" - 3:0 (Парако, 28, Твердохлеб, 53, Микитишин, 65)

"Металлист 1925" - "Верес " - матч прерван на 20-й минуте

"Рух" - "Полесье" - 1:0 (Копина, 38). Удаление: Андриевский ("П"), 11, Ротань ("П"), 13

"Полтава" - "Эпицентр" - 0:3 (Джеоване, 25, Марусич, 50, Демченко, 82)

Что дальше

В текущем году команды УПЛ выйдут на поле еще по одному разу. 16-тур, который откроет второй круг чемпионата, состоится 12-14 декабря.

После него чемпионат уйдет на зимний перерыв. Возобновление турнира запланировано на 20-е числа февраля 2026 года.

Ранее мы рассказали об итогах жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины.

Также мы писали, что "Динамо" намерено избавиться от скандального легионера уже зимой.

