Администрация Трампа давит на ЕС, чтобы блок отказался использовать активы РФ, - Politico

Соединенные Штаты Америки оказывают давление на ряд стран ЕС, чтобы блок отказался использовать замороженные активы РФ на потребности Украины. Если решения не примут, Киев может столкнутся с экономическими проблемами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Как пишет издание, саммит лидеров ЕС, который будет в четверг, 18 декабря, покажет, сможет ли блок сохранить единство, либо же президент США Дональд Трамп сможет его расколоть.

Ведь как известно, ключевая тема этой встречи будет в том, сможет ли Евросовет принять решение, чтобы использовать замороженные активы России для финансирования Украины.

По словам четверых чиновников ЕС, представители администрации Трампа оказывали давление на европейские правительства, с целью добиться отклонения плана использования замороженных активов РФ в размере 210 млрд евро для финансирования Украины. По крайней мере, давление идет на те страны, которые Вашингтон считает наиболее дружественными.

"Они хотят ослабить нас", - заявил высокопоставленный чиновник ЕС, знакомый с трансатлантическими отношениями в подготовкой к саммиту.

Politico отмечает, что когда лидеры ЕС встретились в Брюсселе в октябре, им не удалось достичь сделки по поводу заблокированных активов РФ, так как Бельгия выступила против. Но спустя два месяца стало ясно, что проблема ЕС заключается не столько в Бельгии, сколько в президенте США Дональде Трампе.

Шансы малы, Украины на грани финансовой пропасти

В течение этого периода Еврокомиссия и наиболее влиятельные столицы вели переговоры, пытаясь заручиться поддержкой премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, чья поддержка имеет решающее значение, так как в его стране находится большая часть замороженных активов РФ. За последнюю неделю дискуссии усилились, поскольку ЕС стремился предоставить Бельгии гарантии.

Однако, по словам высокопоставленного чиновника, который пожелал остаться анонимным, шансы на заключения сделки ухудшились, а не улучшились. Причем даже в течение вторника.

"Мне хотелось плакать", - сказал он, описывая настроение на встрече министров по делам ЕС в Брюсселе, которые готовились к саммиту.

Politico пишет, что Украине крайне необходимы средства, поскольку в следующем году она столкнется с дефицитом бюджета в размере 71,7 млрд евро. Если деньги не поступят к апрелю, стране придется сократить государственные расходы, что может подорвать моральный дух и способность продолжать обороняться спустя почти 4 года после полномасштабного вторжения России.