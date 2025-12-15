ua en ru
Пн, 15 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

ЛНЗ сенсационно лидирует в УПЛ: как обогнали "Шахтер" и "Динамо"

Понедельник 15 декабря 2025 13:04
UA EN RU
ЛНЗ сенсационно лидирует в УПЛ: как обогнали "Шахтер" и "Динамо" ЛНЗ лидер первого круг УПЛ (фото: fc-lnz.com)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинская Премьер-лига завершила первый круг и частично сыграла матчи второго, отправившись на рекордный по продолжительности зимний перерыв после 16-17 туров. На экваторе сезона сформировалась сенсационная промежуточная турнирная таблица.

О результатах первой части УПЛ - сообщает РБК-Украина.

ЛНЗ - сенсационный лидер первого круга

Черкасская команда продолжает удивлять, ведя борьбу не только за место в топ-3, но и за титул. После 16 матчей ЛНЗ набрал 35 очков, опережая "Динамо" на 9 баллов и сравнявшись по очкам с "Шахтером".

Ключевыми факторами успеха стали новый тренер Виталий Пономарев и нападающий Проспер Обах, который в первых турах стал одним из самых результативных игроков лиги.

Но, отныне нигерийский вингер официально сменил клуб. Теперь он игрок донецкого "Шахтера".

"ЛНЗ" демонстрирует самую надежную оборону УПЛ, пропустив всего 8 голов, и одержал важные победы над главными конкурентами: "Шахтером", "Динамо" и "Полесьем".

На зимний перерыв команда идет с возможностью улучшить собственный рекорд по набранным очкам, хотя Обах уже перешел в "Шахтер".

"Шахтер" и "Полесье" стартуют с новым тренерским штабом

Летнее межсезонье принесло изменения на тренерском мостике обеих команд. "Шахтер" возглавил Арда Туран, а Руслан Ротань возглавил "Полесье". Оба клуба уже ощутили положительный эффект - "горняки" уверенно идут в верхней части таблицы, а житомиряне демонстрируют рекордный результат в своей истории, набрав 30 очков.

Кадровые изменения и грамотная ротация состава позволяют командам держать темп на обоих фронтах: УПЛ и еврокубках. Для обоих клубов задача на вторую часть сезона - чемпионство, поскольку второе место не гарантирует еврокубковую квалификацию.

"Динамо" и "Александрия": провалы и надежды на вторую часть сезона

Киевляне завершили первый круг на шестом месте с 26 очками. Серия поражений и проблемы в еврокубках привели к смене главного тренера, и сейчас Игорь Костюк пытается наладить игру молодых футболистов.

"Александрия" после 16 туров находится на предпоследнем месте. Новый тренер Кирилл Нестеренко еще не успел существенно изменить ход чемпионата, и команде придется бороться за выживание во второй части сезона.

Новички сезона: кто удержался, а кто в зоне вылета

Среди четырех новичков УПЛ лучший результат показал "Металлист 1925", который с матчем в запасе занимает седьмое место.

Остальные дебютанты - "Кудривка", "Эпицентр" и "Полтава" - оказались рядом с зоной вылета.

Матч тура: "Полесье" против "Карпат"

Поединок в Житомире стал демонстрацией стратегической гибкости Руслана Ротаня.

Несмотря на кадровые проблемы, "Полесье" одержало важную победу 3:2 благодаря точным действиям Брагара, Гуцуляка и Гайдучика.

Львовские "Карпаты" боролись до последнего, но этого было недостаточно.

Ключевые игроки и достижения первого круга

"ЛНЗ" и "Рух" показали значительный прогресс под руководством Пономарева. У "Руха" открылся нападающий Бабукарр Фаал, который оформил дубль в предпоследнем туре.

В "Динамо" новый тренер Костюк делает ставку на молодежь, а "Шахтер" демонстрирует невероятную глубину состава и высокий уровень ротации, что делает команду явным фаворитом чемпионата.

Турнирная таблица УПЛ после первого круга:

  1. "ЛНЗ" - 35 очков (16 матчей)
  2. "Шахтер" - 35 (16)
  3. "Полесье" - 30 (16)
  4. "Динамо" - 26 (16)
  5. "Кривбасс" - 26 (16)
  6. "Колос" - 25 (16)
  7. "Металлист 1925" - 24 (15)
  8. "Заря" - 23 (16)
  9. "Карпаты" - 19 (16)
  10. "Рух" - 19 (16)
  11. "Верес" - 18 (15)
  12. "Оболонь" - 17 (16)
  13. "Кудривка" - 15 (16)
  14. "Эпицентр" - 14 (16)
  15. "Александрия" - 11 (16)
  16. "Полтава" - 9 (16)

Ранее стало известно, на каком месте в обновленном рейтинге ФИФА завершает год женская сборная Украины.

Также узнайте, на каком месте Украина в таблице коэффициентов УЕФА после успеха "Шахтера" и вылета "Динамо".

Читайте РБК-Украина в Google News
УПЛ
Новости
ВСУ организуют дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград
ВСУ организуют дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград
Аналитика
Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе