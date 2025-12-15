ЛНЗ сенсационно лидирует в УПЛ: как обогнали "Шахтер" и "Динамо"

Украинская Премьер-лига завершила первый круг и частично сыграла матчи второго, отправившись на рекордный по продолжительности зимний перерыв после 16-17 туров. На экваторе сезона сформировалась сенсационная промежуточная турнирная таблица.

ЛНЗ - сенсационный лидер первого круга

Черкасская команда продолжает удивлять, ведя борьбу не только за место в топ-3, но и за титул. После 16 матчей ЛНЗ набрал 35 очков, опережая "Динамо" на 9 баллов и сравнявшись по очкам с "Шахтером".

Ключевыми факторами успеха стали новый тренер Виталий Пономарев и нападающий Проспер Обах, который в первых турах стал одним из самых результативных игроков лиги.

Но, отныне нигерийский вингер официально сменил клуб. Теперь он игрок донецкого "Шахтера".

"ЛНЗ" демонстрирует самую надежную оборону УПЛ, пропустив всего 8 голов, и одержал важные победы над главными конкурентами: "Шахтером", "Динамо" и "Полесьем".

На зимний перерыв команда идет с возможностью улучшить собственный рекорд по набранным очкам, хотя Обах уже перешел в "Шахтер".

"Шахтер" и "Полесье" стартуют с новым тренерским штабом

Летнее межсезонье принесло изменения на тренерском мостике обеих команд. "Шахтер" возглавил Арда Туран, а Руслан Ротань возглавил "Полесье". Оба клуба уже ощутили положительный эффект - "горняки" уверенно идут в верхней части таблицы, а житомиряне демонстрируют рекордный результат в своей истории, набрав 30 очков.

Кадровые изменения и грамотная ротация состава позволяют командам держать темп на обоих фронтах: УПЛ и еврокубках. Для обоих клубов задача на вторую часть сезона - чемпионство, поскольку второе место не гарантирует еврокубковую квалификацию.

"Динамо" и "Александрия": провалы и надежды на вторую часть сезона

Киевляне завершили первый круг на шестом месте с 26 очками. Серия поражений и проблемы в еврокубках привели к смене главного тренера, и сейчас Игорь Костюк пытается наладить игру молодых футболистов.

"Александрия" после 16 туров находится на предпоследнем месте. Новый тренер Кирилл Нестеренко еще не успел существенно изменить ход чемпионата, и команде придется бороться за выживание во второй части сезона.

Новички сезона: кто удержался, а кто в зоне вылета

Среди четырех новичков УПЛ лучший результат показал "Металлист 1925", который с матчем в запасе занимает седьмое место.

Остальные дебютанты - "Кудривка", "Эпицентр" и "Полтава" - оказались рядом с зоной вылета.

Матч тура: "Полесье" против "Карпат"

Поединок в Житомире стал демонстрацией стратегической гибкости Руслана Ротаня.

Несмотря на кадровые проблемы, "Полесье" одержало важную победу 3:2 благодаря точным действиям Брагара, Гуцуляка и Гайдучика.

Львовские "Карпаты" боролись до последнего, но этого было недостаточно.

Ключевые игроки и достижения первого круга

"ЛНЗ" и "Рух" показали значительный прогресс под руководством Пономарева. У "Руха" открылся нападающий Бабукарр Фаал, который оформил дубль в предпоследнем туре.

В "Динамо" новый тренер Костюк делает ставку на молодежь, а "Шахтер" демонстрирует невероятную глубину состава и высокий уровень ротации, что делает команду явным фаворитом чемпионата.

Турнирная таблица УПЛ после первого круга: