Дэвид Бекхэм сделал сюрприз жене Зинченко: ее реакция растрогала сеть (видео)
День рождения Влады Зинченко, жены футболиста сборной Украины Александра Зинченко, превратился в настоящее эмоциональное событие. На свое 30-летие журналистка получила неожиданный подарок - личное видеопоздравление от легендарного Дэвида Бекхэма.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram избранницы спортсмена.
Дэвид Бекхэм поздравил Владу Зинченко с днем рождения
Праздничное утро для Влады началось в украшенном шариками и цветами доме.
Однако главная часть сюрприза ждала позже.
Александр вместе с семьей и друзьями подготовил для любимой 20-минутный видеоролик с поздравлениями, который завершался обращением от всемирно известного английского футболиста.
На записи Бекхэм обращается к имениннице с теплыми словами.
"Привет, Влада, это Дэвид Бекхэм. Я просто хотел отправить тебе сообщение, потому что слышал, у тебя день рождения. Уверен, у тебя будет невероятный день с твоим мужем и всей семьей. Шлю тебе много любви и с 30-м днем рождения тебя!" - сказал Бекхэм.
20 октября 2025 года
Увидев видео, Влада не смогла сдержать эмоций - ее глаза наполнились слезами, а улыбка не сходила с лица.
Впоследствии она поделилась впечатлениями в своих сторис.
"Я целое утро реву и уже запухла, будто с пчелами ночевала. Какой же сюрприз мне сделал муж с друзьями и родителями. 20-ти минутное видео, концовка которого меня разорвала от шока", - написала Зинченко.
20 октября 2025 года
Нежный подарок от мужа и искреннее поздравление футбольной легенды стали для Влады настоящим доказательством любви и тепла в этот особый день.
Вас может заинтересовать:
- Сын Бекхэмов сыграл вторую свадьбу с Николой Пельтц
- Как Виктория Бекхэм "довела до слез" жену сына Бруклина
- Криштиану Роналду и Джорджина обручились