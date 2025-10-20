ua en ru
Дэвид Бекхэм сделал сюрприз жене Зинченко: ее реакция растрогала сеть (видео)

Понедельник 20 октября 2025 23:21
Дэвид Бекхэм сделал сюрприз жене Зинченко: ее реакция растрогала сеть (видео) Дэвид Бекхэм и Влада Зинченко (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

День рождения Влады Зинченко, жены футболиста сборной Украины Александра Зинченко, превратился в настоящее эмоциональное событие. На свое 30-летие журналистка получила неожиданный подарок - личное видеопоздравление от легендарного Дэвида Бекхэма.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram избранницы спортсмена.

Дэвид Бекхэм поздравил Владу Зинченко с днем рождения

Праздничное утро для Влады началось в украшенном шариками и цветами доме.

Однако главная часть сюрприза ждала позже.

Александр вместе с семьей и друзьями подготовил для любимой 20-минутный видеоролик с поздравлениями, который завершался обращением от всемирно известного английского футболиста.

На записи Бекхэм обращается к имениннице с теплыми словами.

"Привет, Влада, это Дэвид Бекхэм. Я просто хотел отправить тебе сообщение, потому что слышал, у тебя день рождения. Уверен, у тебя будет невероятный день с твоим мужем и всей семьей. Шлю тебе много любви и с 30-м днем рождения тебя!" - сказал Бекхэм.

Увидев видео, Влада не смогла сдержать эмоций - ее глаза наполнились слезами, а улыбка не сходила с лица.

Впоследствии она поделилась впечатлениями в своих сторис.

"Я целое утро реву и уже запухла, будто с пчелами ночевала. Какой же сюрприз мне сделал муж с друзьями и родителями. 20-ти минутное видео, концовка которого меня разорвала от шока", - написала Зинченко.

Нежный подарок от мужа и искреннее поздравление футбольной легенды стали для Влады настоящим доказательством любви и тепла в этот особый день.

