Скандал в семье Бекхэмов: как Виктория "довела до слез" жену сына Бруклина

Напряженность в отношениях между Бекхэмами и их старшим сыном Бруклином нарастает. Сначала все считали виновной в ссоре юноши с родителями его жену, но новые подробности заставляют иначе взглянуть на ситуацию.

Что повлекло за собой раскол в знаменитом семействе, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на People .

Приближенный к паре инсайдер заявил, что напряженность возникла еще на свадьбе Бруклина с Николой Пельтц в 2022 году и причиной стала Виктория Бекхэм. Она буквально довела невестку до слез.

Это произошло во время первого танца молодоженов, музыкальное сопровождение которому создавал легендарный певец Марк Энтони.

Так, перед началом исполнения песни он пригласил на сцену Бруклина, а затем должен был так же позвать невесту. Однако, похоже, звездная мама вмешалась и изменила планы.

"Марк Энтони, который является другом семьи Бекхэмов, предложил выступить на свадьбе в качестве подарка. Перед началом песни он пригласил Бруклина, а затем объявил: "Самая прекрасная женщина в этом зале сегодня - выходи, Виктория Бекхэм!" - пояснил инсайдер.

Семья Бекхэмов (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Новоиспеченная жена тогда чувствовала себя в отчаянии. Виктория испортила ее свадьбу.

"Это был такой шокирующий момент, что весь зал замер - было слышно, как муха пролетит", - рассказал другой инсайдер.

Он также добавил, что все видели, как Никола "выбежала из комнаты в слезах".

"Она знала, что танец заранее готовили для нее и Бруклина, но Виктория тайно изменила планы. Никола не могла понять, почему с ней так поступили", - поделился источник.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц (фото: instagram.com/brooklynpeltzbeckham)

В то же время другие присутствующие на свадьбе сообщали, что все прошло хорошо. Пара станцевала свой первый официальный танец в начале вечера, а уже потом якобы было то самое выступление Марка Энтони.

Эта история появилась после того, как Бруклин Бекхэм на фоне слухов о ссоре с родителями опубликовал новый пост. Он посвятил трогательные слова жене и заявил, что всегда будет выбирать ее.

"Ты - весь мой мир. Я буду любить тебя вечно. Я всегда буду выбирать тебя, детка. Ты самый удивительный человек, которого я знаю. Мы с тобой вместе навсегда", - написал он под видео, на котором катается с женой на мотоцикле.

Представители Виктории и Дэвида Бекхэмов пока не давали комментариев.

Напомним, о проблемах в семье стало известно, когда Бруклин не появился на юбилее звездного папы.