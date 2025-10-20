ua en ru
Девід Бекхем зробив сюрприз дружині Зінченка: її реакція розчулила мережу (відео)

Понеділок 20 жовтня 2025 23:21
Девід Бекхем зробив сюрприз дружині Зінченка: її реакція розчулила мережу (відео) Девід Бекхем і Влада Зінченко (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

День народження Влади Зінченко, дружини футболіста збірної України Олександра Зінченка, перетворився на справжню емоційну подію. На своє 30-річчя журналістка отримала несподіваний подарунок - особисте відеопривітання від легендарного Девіда Бекхема.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram обраниці спортсмена.

Девід Бекхем привітав Владу Зінченко з днем народження

Святковий ранок для Влади почався у прикрашеній кульками та квітами оселі.

Однак головна частина сюрпризу чекала пізніше.

Олександр разом із родиною та друзями підготував для коханої 20-хвилинний відеоролик із привітаннями, який завершувався зверненням від всесвітньо відомого англійського футболіста.

На записі Бекхем звертається до іменинниці з теплими словами.

"Привіт, Владо, це Девід Бекхем. Я просто хотів відправити тобі повідомлення, бо чув, у тебе день народження. Впевнений, у тебе буде неймовірний день з твоїм чоловіком і всією родиною. Шлю тобі багато любові і з 30-м днем народження тебе!" - сказав Бекхем.

Побачивши відео, Влада не змогла стримати емоцій - її очі наповнилися сльозами, а усмішка не сходила з обличчя.

Згодом вона поділилася враженнями у своїх сторіс.

"Я цілий ранок реву і вже запухла, ніби з бджолами ночувала. Який же сюрприз мені зробив чоловік з друзями і батьками. 20-ти хвилинне відео, кінцівка якого мене розірвала від шоку", - написала Зінченко.

Ніжний подарунок від чоловіка та щире привітання футбольної легенди стали для Влади справжнім доказом любові та тепла у цей особливий день.

