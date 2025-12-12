Даша Квиткова о свадьбе с Бражко: "Есть маленький страх внутри"

Блогер Даша Квиткова рассказала о волнении из-за предстоящей свадьбы с футболистом Владимиром Бражко. По ее словам, хотя подготовка еще не началась, внутри чувствуется "маленький страх".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий Квитковой программе "Ранок у великому місті".

Что сказала Квиткова о свадьбе с Бражко

"Мы еще даже не начали подготовку к свадьбе из-за того, что очень много работы. Я еще не в этом вайбе, когда ты готовишься, выбираешь платье. У меня есть маленький страх внутри. Не потому, что я как-то сомневаюсь, а просто это второй раз, поэтому вот так. Но я жду этого момента", - поделилась она.

Даша призналась, о какой свадьбе мечтает. В этот раз она предпочитает сыграть скромную церемонию в кругу самых близких.

"Мы хотим собраться с самыми близкими людьми, которых мы очень ценим и уважаем", - рассказала она.

Квиткова о свадьбе с Бражко (фото: instagram.com/kvittkova)

Ревнует ли Бражко к бывшему мужу

Даша прокомментировала, испытывает ли ревность со стороны жениха к бывшему мужу и отцу сына Льва Никите Добрынину. Пара пробыла в браке менее трех лет, но сохранила хорошие отношения.

"Он знает Никиту, а Никита его. Они видятся, когда мы гуляем с Левчиком. Мой любимый - взрослый человек, который все прекрасно понимает. Он знает, что это папа и он важен в жизни Льва, поэтому никаких вопросов нет", - поделилась она.



Напомним, Бражко и Квиткова объявили о помолвке в начале сентября этого года. Ранее мы писали, какое кольцо футболист подарил на помолвку. Пара встречается с весны, но долгое время скрывала отношения.

Слухи о тайной свадьбе появились после того, как Даша показала паспорт с новой фамилией. Однако на днях она подчеркнула, что официально они пока не женаты.