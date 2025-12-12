ua en ru
Пт, 12 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Даша Квиткова о свадьбе с Бражко: "Есть маленький страх внутри"

Пятница 12 декабря 2025 19:16
UA EN RU
Даша Квиткова о свадьбе с Бражко: "Есть маленький страх внутри" Даша Квиткова удивила признанием о свадьбе с футболистом (фото: instagram.com/kvittkova)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Блогер Даша Квиткова рассказала о волнении из-за предстоящей свадьбы с футболистом Владимиром Бражко. По ее словам, хотя подготовка еще не началась, внутри чувствуется "маленький страх".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий Квитковой программе "Ранок у великому місті".

Что сказала Квиткова о свадьбе с Бражко

"Мы еще даже не начали подготовку к свадьбе из-за того, что очень много работы. Я еще не в этом вайбе, когда ты готовишься, выбираешь платье. У меня есть маленький страх внутри. Не потому, что я как-то сомневаюсь, а просто это второй раз, поэтому вот так. Но я жду этого момента", - поделилась она.

Даша призналась, о какой свадьбе мечтает. В этот раз она предпочитает сыграть скромную церемонию в кругу самых близких.

"Мы хотим собраться с самыми близкими людьми, которых мы очень ценим и уважаем", - рассказала она.

Даша Квиткова о свадьбе с Бражко: &quot;Есть маленький страх внутри&quot;Квиткова о свадьбе с Бражко (фото: instagram.com/kvittkova)

Ревнует ли Бражко к бывшему мужу

Даша прокомментировала, испытывает ли ревность со стороны жениха к бывшему мужу и отцу сына Льва Никите Добрынину. Пара пробыла в браке менее трех лет, но сохранила хорошие отношения.

"Он знает Никиту, а Никита его. Они видятся, когда мы гуляем с Левчиком. Мой любимый - взрослый человек, который все прекрасно понимает. Он знает, что это папа и он важен в жизни Льва, поэтому никаких вопросов нет", - поделилась она.


Напомним, Бражко и Квиткова объявили о помолвке в начале сентября этого года. Ранее мы писали, какое кольцо футболист подарил на помолвку. Пара встречается с весны, но долгое время скрывала отношения.

Слухи о тайной свадьбе появились после того, как Даша показала паспорт с новой фамилией. Однако на днях она подчеркнула, что официально они пока не женаты.

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Даша Квиткова Звезды шоу-бизнеса Звёзды
Новости
Зеленский приехал в Купянск после успешной операции Сил обороны
Зеленский приехал в Купянск после успешной операции Сил обороны
Аналитика
Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе